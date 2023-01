Κουίν Ρέντεκερ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ατίθασα Νιάτα»

(Photo by ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images)

Ο ηθοποιός Κουίν Ρέντεκερ - ο οποίος πρωταγωνίστησε στη σαπουνόπερα «Days of Our Lives» (μετ: Μέρες Αγάπης) και στην σειρά «Ατίθασα Νιάτα» - πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Σύμφωνα με το Page Six ο ηθοποιός πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια και ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός έπαιξε το ρόλο του Άλεξ Μάρσαλ στο «Days of Our Lives» από το 1979 έως το 1987, ένας κακός χαρακτήρας που τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή για ασφαλιστική απάτη. Ο ηθοποιός συμμετείχε επίσης στις σειρές «The Young and the Restless» (μετ: Ατίθασα Νιάτα) από το 1987 έως το 1994.

Ο επίσημος λογαριασμός Twitter για το «The Young and the Restless» έγραψε ένα σύντομο αφιέρωμα στον Ρέντεκερ, λέγοντας ότι «ευλόγησε» τη σειρά με τους χαρακτήρες του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρέντεκερ κέρδισε δύο υποψηφιότητες για ένα Daytime Emmy Award για τον καλύτερο δεύτερο ρόλο σε δραματική σειρά για τον ρόλο του ως Rex Sterling.

Ο Ρέντεκερ ήταν επίσης σεναριογράφος και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το σενάριο για την κλασική ταινία του 1978 «The Deer Hunter», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κρίστοφερ Γουόκεν και Μέριλ Στριπ.

Η άλλη κινηματογραφική του δουλειά περιελάμβανε το "The Candidate" του 1972 και το "The Electric Horseman" του 1979 - και οι δύο με τον ηθοποιό Robert Redford - και το "Ordinary People" της δεκαετίας του 1980, που κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Ρέντεκερ και Καλύτερης Ταινίας.

Ο ηθοποιός συμμετείχε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως "CSI: Miami", "Fantasy Island", "Starsky & Hutch", "The Bob Newhart Show", "Ironside", "That Girl", "The Six Million Dollar Man". », «Barnaby Jones», «Adam-12», «Bonanza» και «Sea Hunt».