Η Κάρλα Μπρούνι «τρολάρει» τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

To ζεύγος Σαρκοζί

Με χιούμορ σχολίασε η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι τα δημοσιεύματα για το ζεύγος Σάσεξ και την κόντρα τους με το παλάτι. Το «τρολάρισμά» της στον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ κάνει τον γύρο του κόσμου

H αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Xάρι με τον τίτλο «Spare» που κυκλοφόρησε χθες (10/1) προκαλεί τριγμούς εντός και εκτός παλατιού, καθώς το «έκπτωτο» μέλος της βασιλικής οικογένειας προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν το βιβλίο και τη θύελλα που προκάλεσε ήταν η σύζυγος του Γάλλου πρώην προέδρου, Nικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, η οποία έσπευσε να «ανεβάσει» μία άκρως χιουμοριστική επεξεργασμένη φωτογραφία. Σε αυτήν το πρώην τόπ μόντελ παρομοίασε την Mέγκαν Μαρκλ με τη Γιόκο Όνο που θεωρείται απο πολλούς ως υπεύθυνη για τη διάλυση του συγκροτήματος Beatles, λόγω της φοβερής επιρροής που ασκούσε στον Τζον Λένον.

Η Μπρούνι δημοσίευσε φωτογραφία του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από την ημέρα της ανακοίνωσης του αρραβώνα τους, με την Mέγκαν να έχει αντικατασταθεί από τη Γιόκο Όνο και την πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας να υποδηλώνει ουσιαστικά ότι η Μέγκαν ευθύνεται για το ρήγμα στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Η Κάρλα αφιέρωσε μάλιστα στο Χάρι το τραγούδι των Beatles, «All you need is love»

Η αναφορά στην Όνο προκάλεσε την οργή πολλών που έσπευσαν να καταδικάσουν το ατυχές και χοντροκομμένο χιούμορ της Μπρούνι. «Οχι. Δεν είναι αστείο», έγραψε ένας σχολιαστής. «Γιατί να δημοσιεύσει κάτι τόσο ανόητο; Σοβαρά. Γιατί συγχωρείτε τον ρατσισμό και υποστηρίζετε τη ρητορική μίσους;»