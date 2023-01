Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Νίκολας Κέιτζ και οι άλλοι δύο γάμοι της

(Photo by © Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma via Getty Images)

Η Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ, μουσικός, τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί του Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε την Πέμπτη (12/1) έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο σπίτι της - Το μοναχοπαίδι του βασιλιά του rock and roll έζησε μια πολυτάραχη προσωπική ζωή - Οι γάμοι και τα διαζύγια της που απασχόλησαν το Χόλιγουντ

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, το μοναχοπαίδι του Έλβις και της Πρίσιλα Πρίσλεϊ, παντρεύτηκε τέσσερις φορές και αρραβωνιάστηκε πέντε φορές.

Η 54χρονη καλλιτέχνης που έφυγε πρόωρα από τη ζωή είχε μια πλούσια προσωπική ζωή με του έρωτες της να απασχολούν το Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Ντάνι Κίου τον Οκτώβριο του 1988, όταν ήταν μόλις 20 ετών.

Η Λίζα Παρί Πρίσλεϊ με τον Ντάνι Κίου.

(Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)

Ένα χρόνο αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, τη Ράιλι Κίου και το 1992 απέκτησαν έναν γιο, τον Μπέντζαμιν Κίου. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα το 1994. Τον Ιούλιο του 2020, ο Μπέντζαμιν αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών.

«Είναι ο καλύτερος φίλος μου», είπε η Πρίσλεϊ για τον πρώην σύζυγό της σε μια συνέντευξη του 2003 στο Rolling Stone. «Το πιο έξυπνο πράγμα που έχω κάνει ποτέ είναι να κάνω παιδιά με αυτόν τον άντρα, γιατί ήξερα ότι αυτός είναι ο μοναδικός άντρας με τον οποίο θα μπορούσα να συνδεθώ για την υπόλοιπη ζωή μου». Το ζευγάρι παρέμειναν δια βίου φίλοι.

Σε διάστημα λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Ντάνι Κίου, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζακσον σε μια μυστική τελετή στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Δείτε το βίντεο κλιπ του Μ. Τζάκσον You are not alone στο οποίο εμφανίζεται και η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ:

«Είναι δύσκολο για έναν άντρα να είναι με μια γυναίκα που είναι πιο δυνατή, πιο πλούσια», είπε για τη... μετάβασή της από τον Ντάνι Κίου στον Τζάκσον. Κατά την περίοδο του γάμου της με τον Τζάκσον, η Πρίσλεϊ είχε δηλώσει ότι ήταν «ερωτευμένη». «Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικλ, αφιερώνω τη ζωή μου στο να είμαι γυναίκα του», είπε ο Πρίσλεϊ σε μια δήλωση της. «Τον καταλαβαίνω και τον υποστηρίζω. Ανυπομονούμε και οι δύο να κάνουμε οικογένεια». Ωστόσο, το διάσημο δίδυμο δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και χώρισαν μετά από μόλις δύο χρόνια γάμου.

Η Λίζα Παρί Πρίσλεϊ με τον Τζάκσον στις Βερσαλίες το 1994. (Photo by Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images)

Μετά το διαζύγιό του η Λίζα Μαρί σε συνέντευξή της στο περιοδικό Marie Claire χαρακτήρισε τον Τζάκσον το «μεγαλύτερο λάθος της ζωής της». Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Τζάκσον το 2009, η Πρίσλεϊ έγραψε μια ανάρτηση στο blog της δηλώνοντας ότι «απέτυχε να τον βοηθήσει» στα προβλήματα κατάχρησης ουσιών και πρόσθεσε ότι η σχέση τους ήταν πραγματική και «όχι «απάτη». «Ήθελα να τον σώσω από το αναπόφευκτο που μόλις συνέβη», έγραψε.

Το 2002, η Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον σούπερ σταρ του σινεμά Νίκολας Κέιτζ. Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε ενώ εκείνη ήταν αρραβωνιασμένη με τον μουσικό Τζον Οσάικα - ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου το 1999 - ενώ ο Κέιτζ ήταν ακόμη παντρεμένος με την ηθοποιό Πατρίσια Αρκέ.

Η Πρίσλεϊ και ο Νίκολας Κέιτζ (Photo by L. Busacca/WireImage)

Οι δύο του δήλωναν τρελά ερωτευμένοι αλλά τη περίοδο του διαζυγίου τους, η Πρίσλεϊ δήλωσε ότι δεν έπρεπε να είχαν παντρευτεί ποτέ. «Είμαι λυπημένη για αυτό, αλλά δεν έπρεπε να είχαμε παντρευτεί εξαρχής. Ήταν μεγάλο λάθος», είπε σε δήλωσή της.

Ο τέταρτος και τελευταίος γάμος της Πρίσλεϊ ήταν με τον κιθαρίστα Μάικλ Λόκγουντ το 2006. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης στην Ιαπωνία με τον πρώτο της σύζυγο Ντάνι Κίου να είναι κουμπάρος.

Η Λίζα Μαρί με τον Μάικλ Λόκγουντ 2015. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

Η Πρίσλεϊ και ο Λόκγουντ έμειναν παντρεμένοι για 10 χρόνια και είχαν δίδυμες κόρες τις Harper Vivienne Ann και Finley Aaron Love, τις οποίες απέκτησαν το 2008.

Η κόρη του βασιλιά του rock and roll υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Λόκγουντ το 2016 και μετά από μια μακροχρόνια δικαστική μάχη για την επιμέλεια των παιδιών, το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2021.

Σχετικές ειδήσεις