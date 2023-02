Ριάνα: Το «σόου» της ζωής της στο ημίχρονο του Super Bowl - Αποκάλυψε οτι είναι ξανά έγκυος

Η Ριάνα έκανε ένα από τα καλύτερα σόου της ζωής της στο ημίχρονο του Super Bowl, αποκαλύπτοντας οτι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της

Συγκλονιστικό και γεμάτο επιτυχίες ήταν το σόου της Ριάνα στο ημίχρονο του Super Bowl της Κυριακής (12/2), αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «οργίασαν» όταν η τραγουδίστρια αποκάλυψε έναν απροσδόκητο.. ξεχωριστό καλεσμένο.

Την περασμένη εβδομάδα, την είχαν ρωτήσει σε συνέντευξη αν θα υπήρχαν εκπλήξεις κατά την παράστασή της στο State Farm Stadium της Αριζόνα. «Σκέφτομαι να φέρω κάποιον», απάντησε η τραγουδίστρια του Bajan. «Δεν είμαι σίγουρη, θα δούμε».

Όπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι μιλούσε για έναν από τους πολλούς καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της. Ένα guest spot από τον Jay-Z, τον Drake ή τον Eminem φαινόταν πιθανό καθώς είναι παράδοση τα ντουέτα-έκπληξη στο ημίχρονο.

Αλλά η Ριάνα δεν αναφερόταν σε κανέναν από αυτούς καθώς η ίδια εννοούσε οτι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η τραγουδίστρια δεν παρουσίασε κανένα νέο τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, αλλά...το μωρό που έκανε το ντεμπούτο του κόντεψε να κάνει το διαδίκτυο...να καταρρεύσει.

Οι εκπρόσωποι της ποπ σταρ επιβεβαίωσαν ότι είναι έγκυος λίγο μετά την εμφάνιση της. Φορώντας μια ολοκόκκινη ειδικά προσαρμοσμένη φόρμα της Loewe, η «RiRi» εμφανίστηκε σε μια από τις πολλές πλωτές πλατφόρμες πάνω από το πλήθος, καθώς ένα σμήνος χορευτών, όλοι ντυμένοι στα λευκά, λικνίζονταν από κάτω.

Το πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς η τραγουδίστρια ξεκίνησε κατευθείαν με το Better Have My Money, τραγούδι κάπως ειρωνικό, δεδομένου ότι δεν πληρώνεται για την ερμηνεία της στο Super Bowl. Καθώς η 34χρονη θάμπωνε το κοινό από ψηλά, οι χορευτές της από κάτω παρουσίαζαν μια εκπληκτική χορογραφία που διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Η τραγουδίστρια είπε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, γεμίζοντας το σετ της με μερικούς από τους πιο χορευτικούς και ανερχόμενους αριθμούς της, όπως το Only Girl (In The World) και το εξαιρετικό Where Have You Been. Ήταν ένα σόου όλο θέαμα με πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται πάνω από το στάδιο καθώς ξεκίνησε με το ευφορικό We Found Love.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργίασαν οι φήμες καθώς οι θαυμαστές έσπευσαν να μοιραστούν τις θεωρίες τους. Πολλοί επεσήμαναν ότι η τραγουδίστρια που είναι ιδιαίτερα καλλίγραμμη θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιδείξει τη σιλουέτα της μετά την προηγούμενη εγκυμοσύνη της.

Καθώς το σόου προχωρούσε, οι θεατές έγιναν όλο και πιο σίγουροι ότι είναι ξανά έγκυος, εννέα μήνες αφότου εκείνη και ο σύντροφός της A$AP Rocky καλωσόρισαν τον γιο τους. Μέσα σε μια ώρα από το τέλος της παράστασης, καθώς οι οπαδοί της συζητούσαν ακριβώς σε ποιο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι, οι εκπρόσωποί της επιβεβαίωσαν ότι η τραγουδίστρια είναι πράγματι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Ενώ μερικοί θαυμαστές παραδέχτηκαν με μια χροιά απογοήτευσης ότι το πολυαναμενόμενο ένατο άλμπουμ της προφανώς θα καθυστερήσει, η αντίδραση στα social media ήταν συντριπτικά χαρούμενη.

Η Ριάνα βρήκε ακόμη χρόνο για να διαφημίσει διακριτικά την επωνυμία καλλυντικών της, διορθώνοντας το μακιγιάζ της στη μέση της βραδιάς, κάτι που γρήγορα έγινε άλλη μια από τις viral στιγμές της βραδιάς.

Πριν από το σόου, η εταιρεία ρούχων της κατασκεύασε μπλουζάκια με το σύνθημα: «Η συναυλία της Ριάνα διακόπτεται από τον αγώνα ποδοσφαίρου. Περίεργο αλλά τι να πεις». Το μοντέλο Cara Delevingne ήταν ανάμεσα στους διάσημους παρευρισκόμενους της βραδιάς. Μπορεί να μην έγινε πρωτοσέλιδο για τους λόγους που περίμεναν οι θαυμαστές, αλλά η Ριάνα ολοκλήρωσε ένα ένα σόου στο ημίχρονο του Super Bowl που θα μείνει στην ιστορία.