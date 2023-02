Σάλος στο MTV: 33χρονος πρωταγωνιστής ριάλιτι συνελήφθη για απόπειρα βιασμού 16χρονης

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που 33χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον νόμο.

Ο πρώην σταρ του MTV, Κόνορ Σμιθ, φέρεται να προσπάθησε να βιάσει ένα κορίτσι κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία του Ιλινόις.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λέικ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρωταγωνιστή του ριάλιτι του MTV «Are You The One?» με τη κατηγορία ότι επικοινωνούσε διαδικτυακά με έναν μυστικό αστυνομικό που υποδυόταν ότι ήταν ανήλικη για «αρκετές εβδομάδες» στο διαδίκτυο.

Ο 32χρονος Σμιθ, έστειλε άσεμνα βίντεο και φωτογραφίες του προσπαθώντας παράλληλα να κανονίσει μια συνάντηση με την υποτιθέμενη ανήλικη ανέφερε η αστυνομία.

Ο σταρ του ριάλιτι συνελήφθη στο ραντεβού που κανόνισε στις 9 Φεβρουαρίου, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο Σμιθ αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που 33χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον νόμο.

Το 2021, ο Κόνορ Σμιθ συνελήφθη επειδή φέρεται να βίασε και να επιτέθηκε σε ένα 16χρονο κορίτσι. Ο νεαρός έγινε γνωστός από την συμμετοχή του στην 3η σεζόν του "Are You the One?" το 2015, ένα σόου όπου νέες και νέοι γνωρίζονται για να βρουν το τέλειο ταίρι.