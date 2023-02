Κάιλι Τζένερ: Η μάχη με την επιλόχεια κατάθλιψή - «Πίστευα ότι δεν θα περάσει ποτέ»

(Photo by Pierre Suu/GC Images)

Για την μάχη της με την επιλόχεια κατάθλιψη μίλησε στο ιταλικό περιοδικό Vanity Fair Κάιλι Τζένερ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η σταρ του «Keeping up with the Kardashians» πίστευε ότι η επιλόχεια κατάθλιψή της «δεν θα περνούσε ποτέ» μετά την γέννηση των δύο της παιδιών.

Η επιτυχημένη επιχειρηματίας εξομολογήθηκε στο Vanity Fair ότι βίωσε την επιλόχεια κατάθλιψη δύο φορές και ότι ήταν χειρότερα την πρώτη φορά που γέννησε την κόρη της Stormi παρά την δεύτερη που έφερε στον κόσμο τον γιο της Aire.

Η 25χρονη σταρ του ριάλιτι συμβούλεψε άλλες γυναίκες που παλεύουν με τα ίδια συναισθήματα να «μείνουν μέσα σε αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν είναι επώδυνη» και «να ζήσουν αυτή τη μετάβαση χωρίς να φοβούνται τα επακόλουθα».

Η Τζένερ πρόσθεσε: «Θα έλεγα σε αυτές τις γυναίκες να μην σκέφτονται υπερβολικά τα πράγματα και να ζήσουν όλα τα συναισθήματα εκείνης της στιγμής στο έπακρο. Ξέρω, εκείνες τις στιγμές σκέφτεσαι ότι δεν θα περάσει ποτέ, ότι το σώμα σου δεν θα είναι ποτέ όπως πριν, ότι δεν θα είσαι ποτέ η ίδια. Αυτό δεν είναι αλήθεια: Οι ορμόνες, τα συναισθήματα σε αυτό το στάδιο είναι πολύ, πολύ πιο ισχυρά και μεγαλύτερα από εσάς».