Κάιλι Τζένερ: Η κόντρα με τη νέα «βασίλισσα του Instagram» Σελένα Γκόμεζ

Η Kάιλι Τζένερ έχασε πρόσφατα από την Σελένα Γκόμεζ τον τίτλο της γυναίκας με τους περισσότερους followers στα social media. Η κόντρα μεταξύ τους καλά κρατεί λένε οι «κακές γλώσσες!

Η Kάιλι Τζένερ ανέβασε μία σειρά από κλιπ στο Instagram, εβδομάδες αφότου η Σελένα Γκόμεζ την ξεπέρασε και απέκτησε τον τίτλο της γυναίκας με τους περισσότερους followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γεννημένη στο Λος Άντζελες «μεγιστάνας του μακιγιάζ» 25 ετών, η οποία έχει 380 εκατομμύρια followers έναντι των 396 εκατομμυρίων της Γκόμεζ εμφανίστηκε ντυμένη κάζουαλ, με μαύρο πουκάμισο λευκό αθλητικό παντελόνι και ένα ελαφρύ στρώμα μακιγιάζ στο πρόσωπό της.

Η καλλονή πρωταγωνίστρια του σόου Keeping Up with the Kardashians φαίνεται να διασχίζει την έπαυλή της κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ «ανέβασε» επίσης ένα στιγμιότυπο στο οποίο κρατάει τον γιο της Aire. Είναι επίσης μητέρα μίας 5χρονης κόρης της Stormi, με τον ράπερ Tράβις Σκοτ.

Η σειρά των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθε δύο εβδομάδες αφότου η 30χρονη Γκόμεζ, 30 ετών την «έριξε» από...τον θρόνο του Instagram, κάνοντας τους οπαδούς της να ενθουσιαστούν. Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας χάρηκαν με τα νέα, ανακηρύσσοντας τη Σελένα «βασίλισσα του Instagram».

Μέσω του Twitter, ένας χρήστης έγραψε: «Η Σελένα Γκόμεζ είναι για άλλη μια φορά η γυναίκα με τους περισσότερους followers στο Instagram. Η βασίλισσα επέστρεψε!», ενώ ένας άλλος σχολίασε «Είναι πλέον η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες παρακολουθήσεις στο Instagram και στο Tiktok. Μια παγκόσμια βασίλισσα ».

«Όλα καλά μεταξύ μας» λένε Τζένερ και Γκόμεζ

Μετά τη «στέψη» της νέας πρωταθλήτριας και οι δύο σελέμπριτι έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαψεύσουν μια φημολογούμενη ρήξη μεταξύ τους, αφού ένας χρήστης του TikTok έγραψε οτι η Κάιλι είχε κάνει μια άσχημη παρατήρηση για τα φρύδια της Γκόμεζ, μετά από μία νέα ανάρτηση της Γκόμεζ.

«Φτάνει!», είπε η Τζένερ. «Καμία σκιά προς τη Σελένα ποτέ και δεν είδα τις αναρτήσεις των φρυδιών της! Εσείς παιδιά φτιάχνετε κάτι από το τίποτα. Αυτό είναι ανόητο». Η Γκόμεζ σε απάντηση πρόσθεσε: «Συμφωνώ @kyliejenner. Είναι όλα περιττά. Είμαι θαυμάστρια της Τζένερ!».

H Σελένα Γκόμεζ Α.Ρ

Μια αναφορά από το SocialBlade.com λίγες μέρες αφότου η Γκόμεζ πέρασε την Kylie στον ιστότοπο έδειξε ότι η Κάιλι έχασε αρχικά περισσότερους από 500.000 οπαδούς στον απόηχο του ρήγματος, αλλά η σταρ του reality παρέμεινε χθες (9/3) στους 380 εκατομμύρια ακόλουθους.

«Έκλαιγα συνέχεια, είχα άγχος»

Αν και υπερηφανεύεται για τους εκατομμύρια ακόλουθους, η Σελένα Γκόμεζ είπε πρόσφατα στο Vanity Fair ότι έχει αποσυρθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει μόνο την εφαρμογή TikTok στο τηλέφωνό της. Η σταρ πρόσθεσε ότι πληγώθηκε από τα «κακά» σχόλια των τρολ και θεωρούσε επίσης ότι θεωρεί «χάσιμο χρόνου» την υπερβολική χρήση των μέσων.

«Οι άνθρωποι μπορούν να με αποκαλούν άσχημη ή ηλίθια και ό,τι να 'ναι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι λεπτομερείς. Γράφουν παραγράφους που είναι τόσο συγκεκριμένες και κακές. Έκλαιγα συνέχεια. Είχα διαρκώς άγχος…δεν μπορούσα να το κάνω άλλο. Ήταν χάσιμο του χρόνου».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν υπέροχα πράγματα σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η σύνδεση με τους θαυμαστές, το πόσο χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι είναι και οι ιστορίες τους. Αλλά συνήθως αυτό είναι φιλτραρισμένο [για μένα τώρα]. Δημιούργησα ένα σύστημα. Ό,τι κάνω το στέλνω στον βοηθό μου που τα δημοσιεύει. Όσον αφορά τα σχόλια, η ομάδα μου θα συγκεντρώσει πράγματα που είναι ενθαρρυντικά».

Όπως είπε υπάρχουν χιλιάδες πολύ ωραία σχόλια, αλλά το μυαλό της πηγαίνει κατευθείαν στο κακό, τόνισε λέγοντας ότι πλέον έχει έναν άνθρωπο που τη βοηθάει και φιλτράρει τις κακές, τοξικές αναρτήσεις πριν φτάσουν σε εκείνη.