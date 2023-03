Δικαίωση για Μέγκαν Μαρκλ: Δικαστήριο είπε «όχι» στην αγωγή αδελφής της για συκοφαντική δυσφήμιση

Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή που είχε κάνει σε βάρος της Μέγκαν Μαρκλ η ετεροθαλής αδελφή της, Σαμάνθα, κατηγορώντας την δούκισσα του Σάσεξ για συκοφαντική δυσφήμηση.

Το 2021 η ετεροθαλής αδερφή της δούκισσας του Σάσεξ Σαμάνθα Μαρκλ, μήνυσε την αδερφή της για «συκοφαντική δυσφήμιση και επιζήμια ψέματα». Τον Ιανουάριο αποκαλύφθηκε ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσαν να συρθούν σε δικαστήριο της Φλόριντα για το θέμα.

Ωστόσο, ένας δικαστής έκρινε τώρα υπέρ της δούκισσας του Σάσεξ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Σαμάνθα. Η αδερφή της Μέγκαν ισχυρίστηκε ότι η δούκισσα «ψευδώς και κακόβουλα» είπε ότι ήταν «μοναχοπαίδι» κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021.

Ο ισχυρισμός της ανέφερε ότι η Μέγκαν είπε αποδεδειγμένα ψέματα σε ένα κοινό «περίπου 50 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 17 χώρες». Ο ισχυρισμός προσέθεσε ότι η Δούκισσα «διέδωσε ψεύτικα και κακόβουλα ψέματα» και «ενορχήστρωσε την εκστρατεία για να δυσφημήσει και να καταστρέψει τη φήμη της αδερφής της και του πατέρα της».

Αυτό φέρεται να έγινε για να υποβληθεί η Σαμάνθα σε «ταπείνωση, ντροπή και μίσος σε παγκόσμια κλίμακα» και «να προωθήσει την ψευδή αφήγηση του ζευγαριού. Η ίδια ισχυρίστηκε επίσης ότι το βιβλίο «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» περιλάμβανε «ψευδείς δηλώσεις» γι 'αυτήν.

Ωστόσο, ο δικαστής δεν αποφάνθηκε υπέρ της Σαμάνθα, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Η περιφερειακή δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Charlene Edwards Honeywell είπε ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με το βιβλίο απορρίφθηκαν καθώς η Σαμάνθα δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η Mέγκαν είχε λόγο στο περιεχόμενο του βιβλίου.

Η κ. Honeywell απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς σχετικά με τη συνέντευξη της Μέγκαν στην Όπρα, αλλά είπε ότι η Σαμάνθα είχε «μια τελευταία ευκαιρία» να τροποποιήσει την καταγγελία της. Η αδερφή της έχει 14 ημέρες για να το κάνει.