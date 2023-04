Dua Lipa: Πώς «επισημοποίησε» τη σχέση της με τον Ρομέν Γαβρά - Η φωτογραφία που ανέβασε

Η Dua Lipa και ο Ρομέν Γαβράς, γιος του γνωστού σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά είναι το νέο «καυτό» ζευγάρι της διεθνούς σόουμπιζ και πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους

Η διάσημη τραγουδίστρια Dua Lipa φέρεται να βρήκε νέο έρωτα στο πρόσωπο του σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά. Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η ποπ σταρ έφυγε από ένα πάρτι μετά την απονομή των βραβείων BAFTA στο Λονδίνο με το νεαρό σκηνοθέτη στο πλευρό της, με το ζευγάρι να επιβιβάζεται στη συνέχεια μαζί σε ένα αυτοκίνητο.

Οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν στη συνέχεια σε κοινή τους έξοδο στο Παρίσι στις αρχές Μαρτίου, στο show για τη νέα συλλογή του οίκου Yves Saint Laurent στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Δημοσίευμα της Mirror αναφέρει ότι «βγαίνουν αθόρυβα εδώ και αρκετούς μήνες. Έχουν πολλά κοινά και έχουν συστήσει ο ένας τον άλλον στους στενούς τους κύκλους φίλων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου». Η Dua Lipa δημοσίευσε τώρα μια φωτογραφία με τον Ρομέν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για το ειδύλλιο. Η αλβανικής καταγωγής Βρετανίδα καλλιτέχνης μέσα από τα stories στον προσωπικό της λογαριασμό sto Instagram, ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία.



Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται το χέρι της να κρατάει μια φωτογραφία polaroid όπου φαίνεται να γελάει με τον αγαπημένο της. Αν και η τραγουδίστρια του «Levitating» δεν έχει μιλήσει επίσημα για τη σχέση τους, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μία κόκκινη καρδιά επιβεβαιώνοντας έτσι τη ρομαντική της σχέση με τον Γαβρά.

H Dua Lipa, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε σχέση στο παρελθόν με τον Trevor Noah αλλά και δύο χρόνια σχέση με τον Anwar Hadid πριν χωρίσουν το 2021. Ο σκηνοθέτης έχει βγει στο παρελθόν με τη ράπερ MIA και έχει σκηνοθετήσει αρκετά από τα μουσικά της βίντεο.

Ποιος είναι ο Ρομέν Γαβράς

Ο Ρομέν Γαβράς γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1981 στο Παρίσι. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Μητέρα του είναι η Γαλλίδα παραγωγός ταινιών Μισέλ Γαβρά, ενώ έχει άλλα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Αλέξανδρο και την Τζούλι. Είναι γνωστός μεταξύ άλλων για τη σκηνοθεσία του βίντεο της Μ.Ι.Α., «Born Free» και του βίντεο κλιπ του Kanye West για το «No Church in the Wild».

Ο 39χρονος Ρομέν Γαβράς κέρδισε δύο βραβεία VMA το 2012 στις κατηγορίες Best Cinematography and Best Direction, και τα δύο για το βίντεο "Bad Girls" που σκηνοθέτησε για τη M.I.A. Το 1995 συνέστησε την καλλιτεχνική κολεκτίβα, Kourtrajmé, με τον Kim Chapiron.

Μετά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Our Day Will Come» (πρωτότυπος γαλλικός τίτλος: «Notre jour viendra», 2010), με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel, ο Ρομέν κυκλοφόρησε την ταινία «The World Is Yours» («Ο κόσμος σου ανήκει», 2018), στην οποία έπαιζαν η θρυλική ηθοποιός Isabelle Adjani, έχοντας πλάι της τους Vincent Cassel, Karim Leklou και François Damiens.

Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών του 2018, στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών» και απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα βραβεία César. H τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο “Athena” (2022), μια σύγχρονη τραγωδία για έναν ακήρυχτο πόλεμο που βυθίζει τα προάστια της Γαλλίας στο χάος, έκανε την πρεμιέρα της στο φετινό 79ο Φεστιβάλ της Βενετίας.