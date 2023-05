Λονδίνο: Η μεγαλύτερη έκθεση για το graffiti και τη street art

«Beyond the Streets» στη Saatchi Gallery του Λονδίνου

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες στο Λονδίνο μια άνευ προηγουμένου έκθεση: στην «BEYOND THE STREETS LONDON» έργα άνω των 100 διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών δρόμου - από τοιχογραφίες γκράφιτι και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις μέχρι πρωτότυπα αντικείμενα μιας χρήσης και μόδα - καταλαμβάνουν τους τρεις ορόφους της Saatchi Gallery. Με επιμέλεια του ιστορικού του γκράφιτι Roger Gastman, η έκθεση εξερευνά τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη για δημόσια αυτοέκφραση.

Στην ενότητα «Music & Art Converge», οι επισκέπτες εξερευνούν τον κοινωνικο-πολιτικό αναβρασμό του τέλους της δεκαετίας του 1970 και της δεκαετίας του 1980. Παρουσιάζονται έργα όπως το θρυλικό έργο ζωγραφικής των FUTURA2000 που δημιουργήθηκε πάνω στη σκηνή με τους The Clash αλλά και έργα των Malcolm McLaren, MODE2 και της Αμερικανής φωτορεπόρτερ Martha Cooper. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να αναζητήσουν και απολαύσουν μουσική στο Trash Records, μια διαδραστική εγκατάσταση σε ένα πλήρως αναδημιουργημένο δισκοπωλείο.

Η ενότητα «Dream Galleries» εστιάζει σε μια επιλογή Αμερικανών και Ευρωπαίων δημιουργών που συντέλεσαν στην εξάπλωση της κουλτούρας γκράφιτι σε όλον τον κόσμο· εδώ, η «Dream Series» του André Saraiva αλλά και έργα του Mister CARTOON, μια εξαιρετική εγκατάσταση των Beastie Boys και φεμινιστικές τοιχογραφίες, εικονογραφήσεις και ζωγραφικές της LADY PINK.

PHOTO GALLERY Photo 1/6 Photo 2/6 Photo 3/6 Photo 4/6 Photo 5/6 Photo 6/6

Το κεφάλαιο «Legends» παρουσιάζει εμβληματικές φιγούρες όπως τον θρυλικό νεοϋορκέζο Eric ΗΑΖΕ αλλά και ένα νέο μεγάλης κλίμακας έργο ζωγραφικής από τον αφηρημένο εξπρεσιονιστή José Parlá, διαφημιστικές αφίσες από τον KAWS και μοναδικά αντικείμενα μιας χρήσης από τον Keith Haring. Η ενότητα «Blockbusters» περιλαμβάνει έργα που ειδικά για την έκθεση παραγγέλθηκαν στους πρωτοπόρους του γκράφιτι Shepard Fairey και FAILE, οι οποίοι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι παρόντες στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στο κεφάλαιο «Larger Than Life» παρουσιάζεται η site-specific μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση του Kenny Scharf που είναι η μεγαλύτερη έως σήμερα «Cosmic Cavern» αλλά και κούκλες κουκλοθεάτρου από ανακυκλωμένα υλικά του Paul Insect, ενός πρωτοπόρου της τέχνης δρόμου στο Λονδίνο. H ενότητα «Timeline» δίνει τη δυνατότητα εις βάθος ματιάς στην ιστορία της τέχνης δρόμου· εδώ και ένα μεγάλο έργο της διαβόητης φεμινιστικής κολεκτίβας Guerrilla Girls. Στις ενότητες «Social Commentary: Graffiti as a Message» και «Art with a Conscience», έργα του πρωτοπόρου της χιπ χοπ Fab 5 Freddy και στην ενότητα «Consideration Into Innovation», έργα τού με βάση τη Λισαβόνα VHILS. Στο τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο «The Next Phase, οι επισκέπτες βρίσκονται μπροστά σε καινούργια έργα op-art από τον με βάση τη Βαλένθια Felipe Pantone

Μετά τις επιτυχίες σε Λος 'Αντζελες και Νέα Υόρκη, η τωρινή έκθεση με τίτλο «BEYOND THE STREETS LONDON» ολοκληρώνεται στις 9 Μαΐου.

Εθνικές Εκλογές 2023