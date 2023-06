Ράιαν Γκόσλινγκ: «Δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδιά πριν την Εύα Μέντες»

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ μίλησε για το «ταξίδι» της πατρότητας και την έμπνευσή που αποτελεί για εκείνον η σύντροφός του, Εύα Μέντες

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ λέει ότι ήξερε ότι ήθελε να κάνει παιδιά με την Eύα Μέντες από τη στιγμή που ενσάρκωσαν μία οικογένεια στη μεγάλη οθόνη, ενώ είπε πως έκανε ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών από την υποκριτική με σκοπό να περάσει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε με τις δύο κόρες του

Ο 42χρονος σταρ της Barbie που ποζάρει στο εξώφυλλο του GQ's Global Summer Issue εξομολογήθηκε στο περιοδικό ότι δεν σχεδίαζε ποτέ να κάνει παιδιά μέχρι που γνώρισε τη σημερινή σύντροφό του, Εύα Μέντες, και αυτό οφείλεται εν μέρει σε μια ταινία στην οποία πρωταγωνίστησαν μαζί.

«Δεν σκεφτόμουν τα παιδιά πριν τη γνωρίσω, αλλά αφού γνώρισα την Εύα, συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ήθελα να κάνω παιδιά χωρίς αυτήν», είπε. Και πρόσθεσε: «Και υπήρξαν στιγμές στο The Place Beyond the Pines όπου προσποιούμασταν ότι είμαστε μια οικογένεια και δεν ήθελα πραγματικά να προσποιούμαστε πια. Συνειδητοποίησα ότι αυτή θα ήταν μια ζωή που θα ήμουν πραγματικά τυχερός να έχω».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «La La Land» εξήγησε επίσης γιατί έκανε ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών από την υποκριτική, δηλώνοντας ότι πήρε την απόφαση όταν ο ίδιος και η Μέντες απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους. «Ήθελα να περάσω όσο περισσότερο χρόνο μπορούσα» με τις δύο κόρες του, την Αμάντα Λι 7 ετών και την Eσμεράλντα Αμάντα, 8 ετών.

Το διάλειμμά του από την υποκριτική τον βοήθησε επίσης να δημιουργήσει σαφή όρια μεταξύ της προσωπικής του ζωής και της καριέρας του. «Το αντιμετωπίζω περισσότερο σαν δουλειά τώρα, και όχι σαν να είναι, ξέρεις, θεραπεία», είπε ο Γκόσλινγκ στο GQ. «Είναι μια δουλειά και νομίζω με τρόπο που μου επιτρέπει να είμαι καλύτερος σε αυτήν, επειδή υπάρχουν λιγότερες παρεμβολές».

Πέρυσι, η Mέντες μίλησε στην Daily Telegraph για την εκπαίδευση των παιδιών της, ενώ το ζευγάρι ταξιδεύει για δουλειά. «Δεν κάνω μόνη μου την εκπαίδευση στο σπίτι γιατί το έχω δοκιμάσει και δεν είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία», είπε Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι έχει «ισχυρή πεποίθηση» ότι πρέπει «να προσπαθείς να κρατάς πάντα μια οικογένεια ενωμένη, ό,τι κι αν κάνεις». «Ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά», συνέχισε.

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Heat, ο Γκόσλινγκ είχε δηλώσει επίσης οτι πρώτα και πάνω απο όλα ειναι μπαμπάς «Είμαι πρώτα μπαμπάς και μέρος του λόγου για να κάνω την ταινία [The Grey Man] ήταν η ευκαιρία για εμάς να πάμε σε αυτά τα ενδιαφέροντα μέρη και να είμαστε εκεί με τα παιδιά», είχε πει.

«Ξέρετε ότι είναι αστείο, πήγαμε στη Γαλλία και πήγαμε παντού ,στο Λούβρο κτλ. Και αν τις ρωτούσα τώρα, "Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος στη Γαλλία, θα έλεγαν:Το πιάτο με τα φρούτα στο ξενοδοχείο», αποκάλυψε.

Εθνικές Εκλογές 2023