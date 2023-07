Σανάια Τουέιν: Η πτώση σε συναυλία που τρόμαξε τους θαυμαστές της (vid)

Η 57χρονη Καναδή τραγουδίστρια έπεσε επί σκηνής ενώ ερμήνευε το τραγούδι της Do not Be Stupid

Η πέντε φορές νικήτρια Grammy, Σανάια Τουέιν, γλίστρησε και έπεσε κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας της στο Credit Union 1 Amphitheatre στο Tinley Park, στο Ιλινόις τον ΗΠΑ το Σάββατο.

Η 57χρονη Καναδή τραγουδίστρια έπεσε επί σκηνής ενώ ερμήνευε το τραγούδι της Don't Be Stupid (You Know I Love You). Η Τουέιν περπατούσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τρίτου τραγουδιού της όταν το δεξί της πόδι γλίστρησε και προσγειώθηκε στη σκηνή τρομάζοντας τους θαυμαστές της.

Ωστόσο η έμπειρη τραγουδίστρια συνέχισε να τραγουδά και εν συνεχεία σηκώθηκε μόνη της.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο TMZ την Κυριακή ότι «το κατάμεστο πλήθος πάγωσε όταν η Σανάια Τουέιν, κατέρευσε».

Η Σανάια Τουέιν (Shania Twain, γεννημένη ως Eilleen Regina Edwards, 28 Αυγούστου 1965) είναι Καναδή πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, συνθέτρια και στιχουργός της κάντρι μουσικής.

Η φήμη της καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 με το άλμπουμ The Woman in Me (1995) με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, και κορυφώθηκε με το παγκοσμίως επιτυχημένο Come on over το 1997, το οποίο μετατράπηκε στο πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών από γυναίκα τραγουδίστρια, καθώς και το πιο εμπορικό άλμπουμ μουσικής κάντρι όλων των εποχών.

Το Come on over έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και θεωρείται ένα από τα 10 πιο επιτυχημένα και εμβληματικά άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία της μουσικής.

Η Σανάια έχει στην κατοχή της 5 βραβεία Γκράμμυ, και άλλα 27 βραβεία BMI για το στιχουργικό της έργο. Είναι η μόνη γυναίκα τραγουδίστρια με 3 διαμαντένιους δίσκους στις ΗΠΑ ενώ είναι η 2η πιο εμπορική τραγουδίστρια στον Καναδά μετά τη Σελίν Ντιόν.

Η Σανάια Τουέιν έχει συνολικά πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Η μακροχρόνια συνεργασία της με τον μουσικό παραγωγό και πρώην σύζυγό της, Robert John "Mutt" Lange, σηματοδότησε την αρχή μιας καινούργιας κατηγορίας κάντρι μουσικής, με επιρροές από ροκ, ποπ και ηλεκτρονικούς ήχους, που θεωρήθηκε πρωτοποριακή και άλλαξε τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα crossover μουσικό φαινόμενο. Μετά από 15 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, επέστρεψε στη μουσική με το άλμπουμ Now, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.