Καρντάσιαν: Ο «αδερφοκτόνος» πόλεμος στη χρυσή δυναστεία - Γιατί απειλείται το ριάλιτι

Πόλεμος έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Καρντάσιαν, καθώς υπάρχουν φοβοι ότι η Κόρτνεϊ θα αποσυρθεί από το δημοφιλές ριάλιτι, λόγω της κόντρας με την αδερφή της Κιμ. Θέλει να κάνει τα δικά της βήματα και το τέταρτο παιδί που θα φέρει σύντομα στον κόσμο θα γίνει η αφορμή για να αποχωρήσει απο το σόου, γράφουν οι ταμπλόιντ

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, σταρ του Keeping Up With The Kardashians, η οποία περιμένει γιο με τον σύζυγό της Τράβις Μπάρκερ, φέρεται να σχεδιάζει να μειώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις όταν γεννήσει. Πηγές ισχυρίστηκαν επίσης ότι η ένταση μεταξύ της Kόρτνεϊ και της αδερφής της Kιμ μπορεί επίσης να είναι ο λόγος για την απόφασή της να αποχωρήσει από το σόου.

Μια πηγή είπε στη Sun: «Το δράμα και η ένταση υπάρχουν εδώ και λίγο καιρό - η Κιμ και ο Κόρτνεϊ απλώς δεν τα πηγαίνουν καλά αυτή τη στιγμή και η τελευταία θεωρεί οτι κάνει πολύ σκληρή δουλειά. Πραγματικά αγανακτεί που της υπαγορεύει η Kιμ τι να κάνει και επίσης πιστεύει ότι το σόου είναι τόσο βαρετή.

Οι θεατές είδαν την Kόρντεϊ και την Kιμ να συγκρούονται κατά τη διάρκεια της σειράς The Kardashians, αφού κατηγόρησε την αδερφή της ότι αντιμετώπιζε τον γάμο της με τον Travis Barker σαν μια «επαγγελματική ευκαιρία». Σε μια μεταγενέστερη σκηνή, η Kόρτνεϊ παραδέχτηκε ότι προσπαθούσε να αποφύγει την Κιμ και ήθελε «να κρατήσει τις αποστάσεις της».

Η πηγή πρόσθεσε: «Είναι στα όριά της και η εγκυμοσύνη και το μελλοντικό μωρό είναι ο τέλειος λόγος της για να αποχωρήσει». Πληροφορίες λένε οτι η Κόρτνεϊ θέλει να απελευθερωθεί από τον οικογενειακό έλεγχο και να επικεντρωθεί στα δικά της επιχειρηματικά εγχειρήματα, όπως είναι οι φίρμες ευεξίας της Poosh και Lemme. Πιστεύεται επίσης ότι η ίδια και ο σύζυγός της Tράβις βρίσκονται σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας εκπομπής που θα επικεντρώνεται στη δική τους ζωή ως γονείς.

Από την αρχή της σεζόν, η Kιιμ ανησυχούσε για το πώς θα αντιδρούσε η αδερφή της στο γεγονός ότι έγινε δημιουργική διευθύντρια για μια επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο, αφού οι D&G επιμελήθηκαν προσωπικά την Kόρτνεϊ κατά τη διάρκεια του γάμου της.

«Αισθάνομαι απαίσια που η αδερφή μου χρησιμοποίησε τον γάμο μου ως επιχειρηματική ευκαιρία», είπε η Kόρτνεϊ σε μια εξομολόγηση. «Εκείνη διάλεξε τα χρήματα από μένα». Οι Dolce & Gabbana ήταν πίσω από τα σχέδια για τον πολυτελή γάμο της Kόρτνεϊ στο Πορτοφίνο.

Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε επίσης ότι η Kόρτνεϊ σκέφτεται να «κόψει τους δεσμούς» με το τηλεοπτικό ριάλιτι της οικογένειάς της για να ξεκινήσει το δικό της εγχείρημα. Μια πηγή είπε στο RadarOnline: «Θέλει ένα ολόκληρο spinoff του σόου The Kardashians που δεν θα περιλαμβάνει τις αδερφές της».

Πιστεύει πως έχει μάθει ό,τι μπορεί από τη μαμά της, Kρις Τζένερ και από την παρουσία της στο σόου. Δεν νιώθει ότι τα χρειάζεται πια και θέλει να αναπτύξει τη δική της αυτοκρατορία. Η Kόρτνεϊ πρόσφατα έγινε πρωτοσέλιδο όταν ανακοίνωσε δημόσια ότι περιμένει το τέταρτο μωρό της κρατώντας μια ταμπέλα στη συναυλία του Travis Blink 182 που έγραφε: «Tράβις είμαι έγκυος».

Ο μυημένος πρόσθεσε ότι η κίνηση θύμισε ανταρσία, καθώς δεν συμβουλεύτηκε πρώτα την οικογένειά της, αλλά έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα που «επεμβαίνουν» συνεχώς στη ζωή της. .