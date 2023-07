Kόρτνεϊ Καρντάσιαν: Λέει «αντίο» στην οικογένειά της - «Θέλω να προστατέψω την ενέργειά μου»

Η Kόρτνεϊ Καρντάσιαν δίνει προτεραιότητα στην ηρεμία της και αποχαιρετάει την οικογένειά της , μετά από μία περίοδο εντάσεων

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είπε «αντίο!» στην οικογένειά της καθώς θέλει όπως λέει να δώσει έμφαση στον γάμο της με τον Τράβις Μπάρκερ και να «προστατέψει την ενέργειά» της. Η σταρ του ριάλιτι εξήγησε γιατί απομακρύνεται από το οικογενειακό δράμα και επενδύει περισσότερο χρόνο στη σχέση της

Σε προεπισκόπηση του επόμενου επεισοδίου των Kardashians, η 44χρονη Κόρτνεϊ αποκάλυψε ότι ελπίζει να απομακρυνθεί από το δράμα με τις αδερφές της και να στηριχθεί στον σύζυγό της. «Με την οικογένειά μου, είμαι σαν να «προστατεύω την ενέργειά μου»», είπε με μια σαρωτική κίνηση με τα χέρια της. «Και είμαι παντρεμένη! Αντίο σε όλους!» «Είναι τόσο ωραίο» επιβεβαίωσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ιδρυτής του Poosh μιλάει για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της ίδιας και των μελών της οικογένειάς της. Σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι Hulu τον Ιούνιο, η Kόρτνεϊ μίλησε για τα παράπονά που είχε με την αδερφή της Kιμ Καρντάσιαν. Δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί την απόφαση της Kιμ να διευθύνει δημιουργικά μια επίδειξη μόδας για τους Dolce & Gabbana που περιείχε παρόμοια ή πανομοιότυπα στοιχεία με το γάμο της στο Πορτοφίνο, μια εκδήλωση που είχε έντονο το στυλ του ιταλικού σχεδιαστικού ντουέτου.

Η Kιμ «αντέγραψε τον γάμο μου» είχε πει τότε, τονίζοντας οτι θεωρεί πως δίνει προτεραιότητα στην «επιχειρήσεις» από το «να βλάψει την αδερφή της, την ώρα που η ιδρυτής της SKIMS δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ήταν αναστατωμένη.

Τόνισε μάλιστα την ανάγκη να έχει τη δική της ταυτότητα σε ένα τόνο εξομολογητικό: «Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα brand, επρόκειτο για τον γάμο μου. Δεν ένιωσα αληθινή υποστήριξη. Νομίζω ότι είναι δωρεάν για όλους , είναι σαν να μην έχει σύνορα και ένιωθα ότι δεν είχα αξιοπρέπεια να με ρωτάνε πώς νιώθω που το έκανε τόσο κοντά στον γάμο μου. Είναι επίσης σαν να μη δίνει κανείς δεκάρα για τίποτε. Είναι σαν την Άγρια Δύση. Θα πάρουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε».

«Τι άλλο μπορείς να μου πάρεις; Μπορώ να έχω κάτι δικό μου;» ρώτησε ρητορικά. «Για την επιβίωσή μου, χρειάζομαι τη δική μου ταυτότητα και τη δική μου ζωή. Θέλω πολύ να διασπαστώ και να έχω τους δικούς μου φίλους και τη δική μου οικογένεια»

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του τον Οκτώβριο του 2022 στο podcast Not Skinny But Not Fat, η Kόρτνεϊ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν τόσο δεμένη με τις αδερφές της όσο κάποτε. Σύμφωνα με το ριάλιτι, η απόσταση ξεκίνησε όταν η μικρότερη αδερφή της Kλόε Καρντάσιαν ήταν έγκυος στην κόρη της, True, την ίδια στιγμή που η Kιμ περίμενε την κόρη της Chicago μέσω παρένθετης μητέρας το 2018.

«Απλώς ένιωσα ότι δέθηκαν πραγματικά, σαν να περνούσαν τα ίδια πράγματα», είπε η Kόρτνεΐ «Και τότε ήταν που ήμουν δυσαρεστημένη με το σόου, εν μέρει επειδή οι δύο τους έκαναν παρέα» Την ίδια στιγμή, η Kόρτνεϊ έκανε ψυχοθεραπεία και παραδέχτηκε ότι τα συναισθήματά της μεγεθύνονταν κάθε φορά που τσακωνόταν με τις αδερφές της.

«Νομίζω ότι κάποιοι από εμάς περισσότερο από άλλους νιώθουμε την ανάγκη να αποστασιοποιηθούμε μερικές φορές ή απλώς να κάνουμε το δικό μας, να έχουμε το δικό μας. Μου αρέσει να κρατάω τη μικρή μου φούσκα και όπως λένε, "Προστατέψτε την ενέργειά σας". Και μου αρέσει να βρίσκομαι στον δικό μου μικρό κόσμο και να μπαίνω σε αυτόν όταν το επιλέξω και μετά να ξαναγλιστρήσω μέσα».