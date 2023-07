Κιμ Καρντάσιαν: Στα 4 δισ. εκτιμάται η αξία της εταιρείας ρούχων «Skims» που ίδρυσε πριν 4 χρόνια

Κιμ Καρντάσιαν: Η «Skims» έχει σχέδια να ανοίξει τα δύο πρώτα καταστήματά της το επόμενο έτος - ένα στο Λος Άντζελες και ένα άλλο στη Νέα Υόρκη.

Η πολυδιαφημισμένη φίρμα εσωρούχων της Κιμ Καρντάσιαν, «Skims», αποτιμάται – σύμφωνα με τους New York Times – στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, τέσσερα μόλις χρόνια μετά τη δημιουργία της.

Η 42χρονη σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη σειρά εσωρούχων το 2019 με τον Σουηδό επιχειρηματία Jens Grede και έκτοτε επεκτάθηκε σε μια από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες ρούχων στον κόσμο.

Αρχικά δημιουργήθηκε ως e-shop που πουλούσε εσώρουχα σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε άτομα όλων των μεγεθών, αλλά τώρα προσφέρει μια σειρά από άλλα προϊόντα όπως μαγιό, φορέματα, σορτς, μπλουζάκια, πιτζάμες, κολάν, ακόμη και κάλτσες.

Αν και αρχικά τα ρούχα της εταιρείας πωλούνταν μόνο διαδικτυακά, μια σειρά από high-end καταστήματα λιανικής, όπως η Nordstrom και η Saks, προσθέτουν σιγά - σιγά τα προϊόντα της στα ράφια τους.

Η Skims έχει σχέδια να ανοίξει τα δύο πρώτα καταστήματά της το επόμενο έτος - ένα στο Λος Άντζελες και ένα άλλο στη Νέα Υόρκη.

«Μεγάλωσε γρήγορα και είμαστε τόσο περήφανοι για αυτό», είπε πρόσφατα η Kim στους New York Times. «Είχαμε μια πολύ καλή ροή λανσαρίσματος προϊόντων».

Η Skims έχει σίγουρα επεκταθεί γρήγορα. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2019, ειπώθηκε ότι πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια εμπορευμάτων μέσα σε 10 λεπτά.

Μέχρι το 2021, η αξία της εταιρείας ήταν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και τον Ιανουάριο του 2022 έφτανε τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον, εκτιμάται ότι αξίζει 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Skims έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση 270 εκατομμυρίων δολαρίων από μια πληθώρα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Wellington Management - μιας εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι γνωστή για τη συνεργασία της με εταιρείες ακριβώς πριν βγουν στο χρηματιστήριο.

Η εμπλοκή της Wellington άφησε τους ειδικούς πεπεισμένους ότι η Skims πρόκειται να εισέλθει στο χρηματιστήριο.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους Times, ο Jens αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα - αλλά επιβεβαίωσε ότι είναι σίγουρα κάτι στο μυαλό του και της Kim.