Sinead O Connor: Η αυτοκτονία του γιου της και ο εφιάλτης με τον Prince

Associated Press

Η Sinead O'Connor (Σίνεντ Ο Κόνορ) άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη την παγκόσμια μουσική σκηνή. Η καταξιωμένη Ιρλανδή τραγουδίστρια κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ. Μάλιστα, το τραγούδι της «Nothing Compares 2 U» ανακηρύχθηκε το 1990 το νούμερο ένα παγκόσμιο single από τα Billboard Music Awards.

Sinead O' Connor: Πήγε να με δείρει ο Prince

Η Sinead O' Connor, που είχε ασπαστεί το Ισλάμ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning Britain» ότι ο Πρινς προσπάθησε να τη δείρει. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με χιτζάμπ και αφού τραγούδησε το εμβληματικό κομμάτι «Nothing Compares 2 U», αποκάλυψε ότι ο συνθέτης του πήγε να τη δείρει.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Πιρς Μόργκαν, τη ρώτησε αν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά τον Πρινς, μετά τη φήμη που κέρδισε ερμηνεύοντας το τραγούδι του. «Συναντηθήκαμε μια φορά και η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Με κάλεσε στο σπίτι του ένα βράδυ κι εγώ βλακωδώς πήγα μόνη μου. Με φώναξε γιατί δεν ένιωθε άνετα με το γεγονός ότι δεν ήμουν προστατευόμενή του. Απαίτησε να μην βρίζω στις συνεντεύξεις μου λέγοντας πως κάτι τέτοιο κάνει συνέχεια ο ιρλανδικός λαός», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, η Sinead O' Connor.

«Τον αγνόησα λέγοντάς του να πάει να γ@μηθεί και τότε εκείνος πήρε ένα μαξιλάρι και κάτι βαρύ. Βγήκα από το σπίτι τρέχοντας και κρύφτηκα πίσω από ένα δέντρο. Άρχισε να με κυνηγάει, εγώ τον έφτυσα και εκείνος προσπάθησε να με γρονθοκοπήσει. Αναγκάστηκα να χτυπήσω το κουδούνι σε ένα άλλο σπίτι για να κρυφτώ. Έπαιρνε ναρκωτικά…», συνέχισε περιγράφοντας το συμβάν. Ο Πρινς πέθανε από υπερβολική δόση τον Απρίλιο του 2016.

Η Sinead O' Connor τον κατηγόρησε ότι υπήρξε βίαιος και με άλλες γυναίκες. Αναφορικά με την απόφασή της ν' ασπαστεί το Ισλάμ και ν' αλλάξει το όνομά της σε Σουχάντα Νταβίτ είπε: «Ήμουν μουσουλμάνα όλη μου τη ζωή, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει», είπε, προσθέτοντας ότι αντιμετώπισε προκαταλήψεις από τότε που δημοσιοποίησε την πίστη της.

Η αυτοκτονία του 17χρονου γιου της

Τον Ιανουάριο του 2022, η Sinead O' Connor ανακοίνωσε τον θάνατο του 17χρονου γιου της. Μέσω μηνύματος η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο όμορφος γιος μου, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ'αγαπώ τόσο πολύ». Στη συνέχεια, πόσταρε ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, το οποίο και αφιέρωσε στον γιο της. «Αυτό είναι για τον Shaney μου. Το φως της ζωής μου. Το λυχνάρι της ψυχής μου. Το μωρό μου με τα γαλανά μάτια. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα σύνορο δεν μπορεί να μας χωρίσει» έγραψε.

Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Sinead O' Connor ενημέρωσε το κοινό της ότι δεν θα τραγουδήσει ξανά. «Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά καποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω».

Ποια ήταν η Sinead O' Connor

H Sinead O' Connor γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου. Οι γονείς της, Σον Ο' Κόνορ και Μαρί Ο' Κόνορ χώρισαν όταν η ίδια ήταν οκτώ ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Sinead, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της «Fire on Babylon» αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης, αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Sinead αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianan Training Centre. Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική. Το 1983, ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια.

Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το «Ton Ton Macoute», με τη Sinead τραγουδίστρια. Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο. Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα. Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, «The Lion and the Cobra».

Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το «Nothing Compares 2 U» του Prince. Ωστόσο, το τραγούδι της αντιμετώπισε κατά καιρούς πολλές διαφωνίες ύστερα από δηλώσεις και χειρονομίες τις ίδιας, όπως η χειροτονία της ως ιερέας παρόλο που ήταν γυναίκα με Ρωμαιοκαθολικό υπόβαθρο.