Sinead O Connor: Θρίλερ με την περιουσία της - Πόσα λεφτά έχασε τα τελευταία δύο χρόνια

Σε μια καριέρα που σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις αλλά και εξαιρετικό ταλέντο η Sinead O Connor -

Στις 4 εκατ. λίρες υπολογίζεται σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ η περιουσία της περιουσία της Sinead O Connor, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της να προέρχεται από τα έσοδα που της απέφερε η μεγάλη της επιτυχία «Nothing Compares 2 U».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, η οποία πέθανε σε ηλικία 56 ετών, αναγνωρίστηκε παγκόσμια το 1990 όταν ερμήνευσε σε επανεκτέλεση την μπαλάντα, την οποία έγραψε και συνέθεσε αρχικά ο Prince.

Το 2021, ιρλανδικές πηγές υπολόγισαν ότι η O Connor, είχε καθαρή περιουσία 4 εκατομμυρίων λιρών. Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν φαίνεται να έκανε καλή διαχείριση των οικονομικών της τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί να μην ξεπερνούσαν μέχρι το τέλος της ζωής τις 400.000 λίρες.

Άγνωστο είναι επίσης ποιοι συγγενείς θα λάβουν χρήματα από την περιουσία της, με την τραγουδίστρια να έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και να έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά – αν και το τρίτο της παιδί, ο Shane, πέθανε πριν από 18 μήνες.

Καριέρα

1980: Η Ο' Κόνορ ως τραγουδίστρια για το συγκρότημα Ton Τon Macoute τράβηξε την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας και υπέγραψε με την Ensign Records, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ The lion and the Cobra στα τέλη του 1987. Το λεύκωμα αυτό πούλησε περισσότερα από 500.000 αντίτυπα και έγινε πλατινένιο. Εκείνη την περίοδο απέκτησε έναν έμπειρο μάνατζερ, τον Φάτνα Ο' Σίλαϊ. Αμέσως μόλις υπέγραψε ξεκίνησε τη συνεργασία παρέχοντας τα φωνητικά για το τραγούδι Heroine το οποίο έγραψε με τον κιθαρίστα των U2 The Edge για το σάουντρακ της ταινίας Captive. Το τραγούδι Mandinka ήταν μία μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1989 ο τραγουδιστής των The The Ματ Τζόνσον κάλεσε την Ο' Κόνορ σαν τραγουδίστρια για το άλμπουμ Mind Bomb.

1990: Με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της το 1990 με τίτλο I Do Not Want What I Haven' t Got, το οποίο βαθμολογήθηκε ως το Δεύτερο Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς από το NME, διακρίθηκε και οι κριτικοί επαίνεσαν την εκφραστική φωνή της. Την ίδια χρονιά συμμετείχε σε μία συναυλία των Pink Floyd καλεσμένη από τoν Ρόγερ Γουότερ. Την επιτυχία της αυτή ακολούθησε το σινγκλ Nothing Compares 2 U, διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Prince, που κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Άλμπουμ και Καλύτερου Τραγουδιού. Για έντεκα εβδομάδες βρισκόταν στην πρώτη θέση στην Ιρλανδία όπως και στη Γερμανία. Το βίντεο του Nothing Compares 2U κέρδισε το βραβείο MTV για το Βίντεο της Χρονιάς και η Σινέντ ονομάστηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς το 1991.

Το 1990 συνέβαλε σε μία διασκευή του You Do Something To Me, αφιέρωμα στο AIDS. Μοιράζοντας τον χρόνο της για εννιά χρόνια μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες επέστρεψε στο σπίτι της στο Δουβλίνο το 1992 για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του εξάχρονου γιου της, που είχε αποκτήσει με τον ντράμερ Τζον Ρέινολντς τη δεκαετία του '80. Τους επερχόμενους μήνες τους πέρασε τραγουδώντας με τον δάσκαλό της Φρανκ Μέριμαν στο Parnell School of Music. Το 1992 επίσης συνέβαλε φωνητικά στο Come talk to me και το 1993 συνέβαλλε στο σάουντρακ για την ταινία In the Name of the Father με το τραγούδι You Made Me the Thief of Your Heart με τη συνεισφορά του τραγουδιστή των U2, Bono. To 1995 συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza αλλά τα σχέδιά της ανατράπηκαν όταν έμεινε για δεύτερη φορά έγκυος. Το 1997 έπαιξε στην ταινία του Νιλ Τζόρνταν The Butcher Boy.

2000: Το Faith and Courage κυκλοφόρησε το 2000 συμπεριλαμβανομένου του σινγκλ No Man's Woman. Το 2002 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Sean-Nós Nua το οποίο περιείχε ένα cover από ένα καναδέζικο τραγούδι. Το 2003 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty και αμέσως μετά ανακοίνωσε την αποχώρηση της από το μουσικό χώρο. Στο άλμπουμ της Collaborations, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005, συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Ύστερα από μία μικρή χρονική περίοδο αδράνειας ανακοίνωσε σε μία συνέντευξή της ότι η αποχώρηση της αφορούσε αποκλειστικά την ποπ και ροκ μουσική και ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα είδη. Το ρέγκε άλμπουμ Throw Down Your Arms δέχθηκε θετικές κριτικές το 2005. Στις 8 Νοεμβρίου του 2006 παρουσίασε 7 τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της Theology το οποίο κυκλοφόρησε τελικά το 2007. Τον Ιανουάριο του 2010, η Ο' Κόνορ, πραγματοποίησε ένα ντουέτο με την τραγουδίστρια Μαίρη Τζ. Μπλάιτζ με τίτλο This is to Mother You. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού δωρίθηκαν στον οργανισμό GEMS. Η Ο' Κόνορ ανακοίνωσε ότι δούλευε για την ηχογράφηση ενός νέου άλμπουμ, με τίτλο Home. Στις 10 Οκτωβρίου του 2011 η Ο' Κόνορ ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ, με τίτλο How About I Be Me (And You Be You) είχε οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2012. Το τραγούδι Lay your head down, γραμμένο από τους Μπάιαν Μπερν και Γκλεν Κλόουζ για το σάουντρακ της ταινίας Albert Nobbs και εκτελούμενο από την Ο' Κόνορ, απέσπασε Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.