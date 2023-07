ΗΠΑ: Μεγιστάνας έδινε μπόνους 1000 ευρώ στους υπαλλήλους του για να μένουν κοντά στο γραφείο

Μπόνους 1.000 ευρώ φαίνεται πως προσέφερε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Τιλ στους εργαζόμενούς του με την προϋπόθεση να μένουν κοντά στο γραφείο.

O δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Τίλ πρόσφερε στο προσωπικό του ένα μηνιαίο μπόνους 1.000 δολαρίων εάν έμεναν κοντά στο γραφείο, σύμφωνα με έναν πρώην υπάλληλο του . Ο Mάικλ Γκίμπσον που εργάστηκε για τον Τίελ για πέντε χρόνια, αναφέρει στο βιβλίο του με τίτλο «Paper Belt on Fire: The Fight for Progress in an Age of Ashes» ότι ο Tιλ «ζούσε περίπου 400 μέτρα από το γραφείο» στο Σαν Φρανσίσκο και ενθάρρυνε τους υπαλλήλους του να ζήσουν και αυτοί κοντά.

Για το σκοπό αυτό έδινε στους εργαζομένους το μπόνους έτσι ώστε να «έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν μέχρι αργά» και να μην αργούν σε περίπτωση που χρειαζόταν να κάνουν «μια αιφνιδιαστική συνάντηση τα Σαββατοκύριακα», γράφει ο Γκίμπσον

«Είχε το πρόσθετο αποτέλεσμα ότι όλοι θα εμφανιζόμασταν στα ίδια μέρη μετά τη δουλειά για να πιούμε μερικά ποτά και να κουτσομπολέψουμε, να πούμε ιστορίες, να μαλώσουμε για το τζουκ μποξ και να γελάσουμε. Πάντα πίστευα ότι αυτό ήταν σοφό», αναφέρει επίσης. Παρόμοια πρόβλεψη υπήρχε στην εταιρεία λογισμικού Palantir Technologies, την οποία συνίδρυσε ο Τιλ καθώς και στη θυγατρική της Salesforce SalesforceIQ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian.

Ο κολοσσός Meta έβαζε επίσης βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν επρόκειτο να προσφέρει κίνητρα στους εργαζόμενους για να μείνουν κοντά στο γραφείο. Έχει πληρώσει «τουλάχιστον 10.000 δολάρια» στο προσωπικό του Facebook εάν έμενε σε απόσταση 10 μιλίων από τα κεντρικά γραφεία της στο Menlo Park της Silicon Valley, σύμφωνα με τον Guardian. Πρόσφερε επίσης στους υπαλλήλους με οικογένειες μια εφάπαξ πληρωμή τουλάχιστον 15.000 δολάρια για στέγαση.

Αρκετές εταιρείες επαναφέρουν αυτού του είδους τα προγράμματα παροχών μετεγκατάστασης σε μια προσπάθεια να πείσουν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στο γραφείο μετά την πανδημία. Ωστόσο, άλλες ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση. Για παράδειγμα, η δικηγορική εταιρεία Davis Polk & Wardwell ανακοίνωσε ότι τα μπόνους των υπαλλήλων ενδέχεται να μειωθούν εάν δεν είναι στο γραφείο τρεις ημέρες την εβδομάδα, ανέφερε η Wall Street Journal.