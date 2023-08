ΗΠΑ: «Η Κέιτι Πέρι θέλει να μου πάρει το σπίτι» λέει ετοιμοθάνατος βετεράνος

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ προσπαθούν να πάρουν το σπίτι μου, λέει ένας ετοιμοθάνατος βετεράνος, 83 ετών, σε μία πολύκροτη υπόθεση που κάνει το γύρο του κόσμου

Η δημοφιλής τραγουδίστρια του «Dark Horse» και ο αρραβωνιαστικός της, Ορλάντο Μπλουμ, έχουν εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη για μία έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια που αγόρασαν το 2021 για 14,2 εκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται στο 1569 E. Valley Rd. και η Daily Mail αποκάλυψε ότι ο 83χρονος Καρλ Γουέστκοτ είχε μετακομίσει στο σπίτι μόλις δύο μήνες πριν η 38χρονη Πέρι και ο Μπλουμ 46 ετών, αγοράσουν το κτήμα των 8,9 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Νew York Post, ο Γουέστκοτ ισχυρίζεται ότι το συμβόλαιο στις 14 Ιουλίου του 2020 για την πώληση του σπιτιού του έγινε όταν «δεν είχε τη διανοητική ικανότητα να κατανοήσει τη φύση και τις πιθανές συνέπειες της σύμβασης». Ο Γουέστκοτ, ο οποίος υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό ως μέλος της 101ης Αερομεταφερόμενης Υπηρεσίας, είχε αγοράσει το σπίτι στις 29 Μαΐου με σκοπό να ζήσει εκεί «για το υπόλοιπο της ζωής του», αναφέρουν δικαστικά έγγραφα.

Ισχυρίστηκε ότι λόγω της ηλικίας του, της κακής υγείας του από τη νόσο του Χάντινγκτον (μια νευροεκφυλιστική γενετική διαταραχή που οδηγεί σε γνωστική εξασθένιση και άνοια) και «μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση έξι ωρών λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από το προτεινόμενο συμβόλαιο», είχε «πλήξει σοβαρά τις πνευματικές του ικανότητες. Όπως είπε δεν ήταν ικανός να δώσει την ελεύθερη, συγκατάθεσή του στη σύμβαση».

Περίπου μια εβδομάδα μετά την υπογραφή του συμβολαίου, στις 22 Ιουλίου 2020, ο Γουέστκοτ είπε ότι άρχισε να «αισθάνεται ψυχικά καθαρός και πάλι», αφού τα οπιούχα από το χειρουργείο του τελείωσαν - και έστειλε μια επιστολή στο κτηματομεσιτικό γραφείο που εκπροσωπούσε το ακίνητο.

«Έστειλε ένα email στην Berkshire Hathaway ότι δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι του». Σε απάντηση, ο Πέρι και ο Μπλουμ έγραψαν ένα γράμμα στον Γουέστκοτ λέγοντάς του πόσο αγαπούσαν το σπίτι και ήθελαν να αγοράσουν το κτήμα για περισσότερα χρήματα. Εκείνος απάντησε οτι είναι στα τελευταία χρόνια της ζωής του και δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι του».

Στη συνέχεια, ένας δικηγόρος του διάσημου ζεύγους τον συμβούλεψε ότι το ζευγάρι δεν ήταν πρόθυμο να απομακρυνθεί και ότι είναι υποχρεωμένο να ολοκληρώσει την πώληση της έπαυλης που διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 12 μπάνια. Η δίκη για το θέμα έχει οριστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η υπόθεση θυμίζει τη νομική αγωγή του 2015 στην οποία είχε εμπλακεί η Πέρι με καθολικές καλόγριες γνωστές ως Sisters of the Immaculate Heart of Mary που βρίσκονται στο Los Feliz. Πενήντα δύο μοναχές είχαν αγοράσει για πρώτη φορά τη δομή τους το 1972 και ζούσαν εκεί μέχρι το 2011 όταν έμειναν μόνο πέντε αδερφές και αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν.

Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος του Λος Άντζελες Χοσέ Γκόμεζ επέμεινε ότι το μεσαιωνικό κτήμα των Ισπανών-Γοτθικών Τούντορ πάει στην Κέιτι Πέρι, η οποία ήταν πρόθυμη να πληρώσει για το ακίνητο σε μετρητά. Το 2016, ένας δικαστής καταδίκασε τις καλόγριες και η ποπ σταρ έλαβε το σπίτι.

Μετά από μια πολυετή μάχη, η κόντρα σταμάτησε το 2018, όταν η αδελφή Catherine Rose Holzman - η οποία ήταν μεταξύ των μοναχών που μάχονταν με την Πέρι και την Αρχιεπισκοπή του Λος Άντζελες - ήταν στο δικαστήριο για μια ακρόαση μετά την απόφαση σχετικά με την υπόθεση όταν κατέρρευσε και πέθανε στο δικαστήριο. Ήταν 89 ετών.