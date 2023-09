Έβελιν Χόφερ: Έκθεση αφιερωμένη στην «πιο διάσημη άγνωστη φωτογράφο της Αμερικής»

Έκθεση στο Λονδίνο αφιερωμένη στο έργο της φωτογράφου Έβελιν Χόφερ

Στην Έβελιν Χόφερ, «την πιο διάσημη άγνωστη φωτογράφο της Αμερικής» όπως την χαρακτήρισε ο κριτικός τέχνης των New York Times, Χίλτον Κρέιμερ είναι αφιερωμένη έκθεση στη «Photographers' Gallery» στο Λονδίνο.

Πορτρέτα μεγάλου μεγέθους, τοπία και εικόνες από εσωτερικούς χώρους της φωτογράφου συνθέτουν την έκθεση «Evelyn Hofer» που επιμελήθηκαν η Κλερ Γκράφικ και η Σούζαν Μπράιντεμπαχ.

Η Έβελιν Χόφερ ήταν εξαιρετικά καινοτόμος φωτογράφος και με την προσοχή της στη λεπτομέρεια και την εκφραστική χρήση του χρώματος επηρέασε πολλούς σύγχρονους εκπροσώπους της τέχνης της φωτογραφίας.

Μεγάλη απήχηση είχε σειρά φωτογραφικών βιβλίων της, που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1960 και είχαν ως θέμα ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις, όπως η Φλωρεντία, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον και το Δουβλίνο.

Ασπρόμαυρα πορτρέτα της που δημιουργήθηκαν στη Βρετανία και την Ουαλία και ζωηρόχρωμες εικόνες από τους δρόμους και τα πάρκα της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον διαποτισμένα με μια αίσθηση διαχρονικότητας προβάλλονται στην έκθεση, αναφέρουν οι διοργανωτές της.

Ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης είναι η φωτογραφική ιστορία για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων και ηλικιών που παντρεύονταν στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, με τίτλο «One Day in the Life of America», η οποία της ανατέθηκε από το περιοδικό Life το 1974.

Η αναδρομική έκθεση καλύπτει 45 χρόνια δημιουργίας εικόνων, με περισσότερες από 110 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και βιβλία και εξώφυλλα περιοδικών.

Η Έβελιν Χόφερ, η οποία πέθανε το 2009 εργάστηκε σε πολλά γνωστά περιοδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική, μεταξύ άλλων, για το Vogue, το Vanity Fair και το TIME, ωστόσο τα έργα της δεν εντάχθηκαν σε μόνιμες συλλογές Μουσείων Μοντέρνας Τέχνης.

Η έκθεση «Evelyn Hofer» θα διαρκέσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023.