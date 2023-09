Γιώργος Λάνθιμος: Διθύραμβοι για τον νικητή του Φεστιβάλ Βενετίας - Ο Έλληνας «μάγος του αλλόκοτου»

Ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι του 80ού φεστιβάλ Βενετίας με το Poor Things και ο διεθνής Τύπος τον αποθεώνει

Υμνους και εκτενή αφιερώματα φιλοξενούν τα μεγάλα ξένα μέσα για τον Γιώργο Λάνθιμο και τη νέα του ταινία με τίτλο Poor Things που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

France 24

«Ο Έλληνας μάγος του περίεργου Γιώργος Λάνθιμος κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της Βενετίας». Με έναν κατάλογο περίεργων, σκοτεινών και προκλητικών ταινιών, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ευφάνταστους σκηνοθέτες του κόσμου, με το Φεστιβάλ Βενετίας να τον τιμάει με τον Χρυσό Λέοντα για το «Poor Things», μια φεμινιστική αναμόρφωση του μύθου του Φρανκενστάιν.

Γεννημένος στην Αθήνα τον Μάιο του 1973, ο Λάνθιμος πρωτοστάτησε σε μια ομάδα νέων Ελλήνων κινηματογραφιστών που ειδικεύονταν στο λεγόμενο «αλλόκοτο κύμα» που ξεκίνησε την εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και χορευτικά βίντεο προτού κάνει το ντεμπούτο στη διεθνή σκηνή το 2009 με τον «Κυνόδοντα», μια ταινία για την κλειστοφοβική ζωή δύο αδερφών και ενός αδελφού που είχαν κλειστεί σε μια βίλα από τους δυσλειτουργικούς γονείς τους. «Απλώς κάναμε ό,τι διάολο έμπαινε στο κεφάλι μας», είπε ο Λάνθιμος για τα πρώτα του χρόνια ως σκηνοθέτης, θυμούμενος ότι δανειζόταν εξοπλισμό και σκηνικά και γυρίσματα σε σπίτια φίλων.

«Έκανα τρεις ταινίες στην Ελλάδα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, οπότε νομίζω ότι έκανε το καθήκον μου», είχε πει παλαιότερα στον Guardian, ο οποίος τον αποκάλεσε τον «γελαστό νεκροθάφτη» της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας.

Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για το τι θα έκανε στη συνέχεια και τις ξεπέρασε με το «Poor Things» όταν έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία την περασμένη εβδομάδα. Επαινείται ως «κλασικό έργο» από τους κριτικούς και φαίνεται έτοιμο για άλλη μια δυνατή πορεία στην ερχόμενη σεζόν των βραβείων, αφού κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στη Βενετία.

Εuronews

«Και ο νικητής είναι... Η 80η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έφτασε στο τέλος της, με τη φετινή κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού, με επικεφαλής τον Αμερικανό σκηνοθέτη Damien Chazelle (La La Land, Βαβυλώνα), να απονέμει το πολυπόθητο Χρυσό Λιοντάρι Καλύτερης Ταινίας στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου»

Η ταινία διαδέχεται το περσινό ντοκιμαντέρ All The Beauty And The Bloodshed της Laura Poitras (μέλος της φετινής κριτικής επιτροπής) και ήταν σταθερά αγαπημένο φέτος στο Lido.

Ο Λάνθιμος, που θεωρείται ο κορυφαίος ελληνικός εκφραστής του λεγόμενου «Αλλόκοτου Κύματος» (Weird Wave) σκηνοθετεί μια προσαρμογή του αγαπημένου μυθιστορήματος του Σκοτσέζου Αλασντερ Γκρέι, του 1992, που χρησιμοποιεί τη γλώσσα των γοτθικών συμβάσεων, με σαφείς παραλληλισμούς με το «Φρανκενστάιν» και την «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» για να μιλήσει για τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία.

Η συνηθισμένη μαεστρία του σκηνοθέτη στον τόνο είναι μια χαρά, όπως και το απίστευτα αστείο σενάριο του Tony McNamara. Θεματικά πολυεπίπεδη, αυθόρμητη, στιλιστικά εκτελεσμένη και πάνω από όλα διασκεδαστική, τα έχει όλα και φαίνεται σαν μια νίκη που άξιζε ο Λάνθιμος.

Reuters

Το «Poor Things», μια γοτθική, σεξουαλική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Έλληνα Γιώργου Λάνθιμου, κέρδισε το διάσημο βραβείο Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το Σάββατο.

Με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο, η ταινία βρετανικής παραγωγής ξεσήκωσε τους θεατές του φεστιβάλ με την τρελή ιστορία μιας γυναίκας που αναζωογονήθηκε μετά την αυτοκτονία από έναν τρελό γιατρό που αντικαθιστά τον εγκέφαλό της με αυτόν του αγέννητου μωρού της.

Associated Press

Το «Poor Things», μια ταινία για τη γυναικεία ενδυνάμωση στη βικτωριανή εποχή, κέρδισε το Χρυσό Λέοντα το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που στερήθηκε σε μεγάλο βαθμό τη γοητεία του Χόλιγουντ λόγω των απεργιών των συγγραφέων και των ηθοποιών.

Η ταινία, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην 80η διοργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο είναι συχνά προγνωστικό της δόξας των Όσκαρ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος είπε ότι η ταινία δεν θα υπήρχε χωρίς τη Στόουν, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός αλλά δεν έδωσε το παρών στο φεστιβάλ. «Η ταινία είναι εκείνη, μπροστά και πίσω από την κάμερα», είπε ο Λάνθιμος.