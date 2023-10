Τραγωδία στη Βραζιλία: 3χρονο κοριτσάκι πέθανε από τσίμπημα σκορπιού - Μπήκε μέσα στα ρούχα της

Βραζιλία: «Η εικόνα θα μείνει στο μυαλό μου για πάντα» λέει συντετριμμένη η μητέρα του άτυχου κοριτσιού

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία καθώς ένα κοριτσάκι πέθανε από τσίμπημα σκορπιού ο οποίος μπήκε κάτω από τα ρούχα του και το τσίμπησε ενώ κοιμόταν.

Την είδηση για το θάνατο της μικρής Maria Fernanda Brito da Silva μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ. Το κοριτσάκι υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ πάλευε για τη ζωή της στο Hospital Regional de Mato Grosso do Sul στο Campo Grande. Οι γιατροί είχαν χορηγήσει στην 3χρονη αντίδοτο, αλλά πέθανε στη μονάδα εντατικής θεραπείας την 1η Οκτωβρίου.

Το παιδάκι τσιμπήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Ribas do Rio Pardo της Βραζιλίας.

«Με ανυπολόγιστη θλίψη και λύπη η πόλη Ribas do Rio Pardo, μέσω του Δημοτικού Τμήματος Υγείας (Sesau), ανακοινώνει ότι το παιδί Maria Fernanda Brito da Silva πέθανε σήμερα, Κυριακή», ανέφεραν οι αξιωματούχοι της πόλης Ribas do Rio Pardo σε ανακοίνωσή τους την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη New York Post.

Η μητέρα της Maria, Vanessa Ramirez da Silva, περιέγραψε με πόνο την επίθεση σκορπιού που οδήγησε στο θάνατο την αγαπημένη της κόρης.

«Η εικόνα θα μείνει στο μυαλό μου για πάντα. Κάθισε στο κρεβάτι, γύρισε και είδα τον σκορπιό κολλημένο στην πλάτη της. Δεν ήταν μικρός, ήταν ένας μεγάλος σκορπιός», δήλωσε η 27χρονη Ramirez da Silva. «Τον χτύπησα (σ.σ. τον σκορπιό) και εκείνη, παρόλο που πονούσε, σήκωσε το μικρό της δάχτυλο και έδειξε ότι ο σκορπιός κατέληξε στο πουκάμισό μου. Χτύπησα το χέρι μου, τον πέταξα στο έδαφος και τον σκότωσα», πρόσθεσε.

Η Ramirez da Silva είπε ότι στη συνέχεια βγήκε έξω και φώναξε για βοήθεια καθώς η μικρή άρχισε να κάνει εμετό. Ένας γείτονας μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο.

