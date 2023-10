Μάθιου Πέρι: Ο αποχαιρετισμός από την πρώην αρραβωνιαστικιά του - «Κανένας δε με επηρέασε τόσο»

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Mάθιου Πέρι, Mόλι Χάρβιτς λέει ότι ο σταρ από τα «Φιλαράκια» θα ήθελε πολύ να λέει ο κόσμος «πόσο ταλαντούχος ήταν» μετά τον θάνατό του

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Mάθιου Πέρι, Μόλι Χάρβιτς αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον αγαπημένο ηθοποιό από τα φιλαράκια που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια το περασμένο Σάββατο (28/10). Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2018 και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2020 πριν τραβήξουν χωριστούς δρόμους τον Ιούνιο του 2021.

Σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα του είπε το δικό της «αντίο». «Θα του άρεσε να μιλάει ο κόσμος για το πόσο ταλαντούχος ήταν», έγραψε στη λεζάντα η 32χρονη γυναίκα. «Και ήταν πραγματικά πολύ ταλαντούχος».

Η Χάρβιτς, η οποία εργάζεται ως λογοτεχνική μάνατζερ για την Thruline Entertainment δημοσίευσε μία φωτογραφία της σιλουέτας του Πέρι σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο της πόλης. Θυμήθηκε πως έβλεπε τον πρώην αγαπημένο της να σκέφτεται την ερμηνεία του στην επιτυχημένη κωμωδία του NBC - στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer - πριν κυκλοφορήσει η επανένωση της σειράς τον Μάιο του 2021.

«Καθώς πλησίαζε η επανένωση της σειράς, παρακολουθήσαμε ξανά την παράσταση μαζί», είπε ο Hurwitz. «Γαμ...ο, ήμουν τόσο καλός!…Δες τι έκανα εκεί;;;» Ξαναγυρίσαμε και μελετήσαμε σκηνές. «Ο σεβασμός και η εκτίμησή μας για το χιούμορ είναι κάτι που μας συνέδεσε. Το να είμαι μαζί του καθώς ανακάλυπτε ξανά τη λάμψη του ήταν μαγικό».

Η Χάρβιτς είπε ότι «προφανώς γνώριζε αυτόν τον άντρα με πολύ διαφορετικό τρόπο», λέγοντας: «Ενώ τον αγαπούσα πιο βαθιά από όσο μπορούσα να καταλάβω, ήταν περίπλοκος και προκαλούσε πόνο όπως δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Κανείς στην ενήλικη ζωή μου δεν είχε πιο βαθιά επίδραση πάνω μου από τον Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό, για όλα όσα έμαθα από τη σχέση μας ».

Η Χάρβιτς αναφέρθηκε έμμεσα στη μάχη του Πέρι με την κατάχρηση ουσιών σε μεγάλο μέρος της ζωής του. «Θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα την ομάδα αυτοβοήθειας Αi Anon, μια ανεκτίμητη πηγή για όσους αγαπούν κάποιον που παλεύει με αυτήν την καταστροφική ασθένεια», είπε. Τελείωσε την επιστολή της λέγοντας, «Μάτι, νιώθω ανακούφιση που είσαι ήρεμος», τελειώνοντας την ανάρτηση, «Με εκτίμηση, Moll-o-Rama (...μυθοπλασία).

Ο Πέρι τον Ιούνιο του 2021 μίλησε στο People για τον χωρισμό του μέσω ενός αντιπροσώπου του: «Μερικές φορές τα πράγματα απλά δεν πάνε καλά και αυτό είναι ένα από αυτά. Εύχομαι στη Μόλι τα καλύτερα ». Λιγότερο από ένα χρόνο πριν, μετά τον αρραβώνα τους, την περιέγραφε ως «τη σπουδαιότερη γυναίκα στο πρόσωπο του πλανήτη αυτή τη στιγμή».

Ο Μάθιου Πέρι πριν από λιγότερο από ένα χρόνο είπε ότι ήθελε να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Σε μια εμφάνιση του Νοεμβρίου 2022 στο podcast Q με τον Tom Power στο Hot Docs του Τορόντο στον κινηματογράφο Ted Rogers Cinema, είπε ότι το «κυριότερο πράγμα» για το οποίο θα ήθελε να τον θυμούνται «είναι ότι θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους» να πολεμούν τον εθισμό.

Ο Πέρι εμφανίστηκε στη επιτυχημένη σειρά τα «Φιλαράκια» για 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004. Είχε επίσης εμφανιστεί σε μια σειρά από κινηματογραφικές ταινίες στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων των Fools Rush In το 1997, του The Whole Nine Yards το 2000 και του 17 Again το 2009.

Το Σάββατο, το TMZ ανέφερε ότι οι διασώστες είχαν κληθεί στο σπίτι του ηθοποιού για να αντιμετωπίσουν μια καρδιακή ανακοπή. Μετά την αρχική του έρευνα, το τμήμα ιατροδικαστών της κομητείας του Λος Άντζελες ανέβαλε την επίσημη ανακοίνωση της αιτίας θανάτου του Πέρι, καθώς η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί.