Dua Lipa: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της - Έκανε 9 εκατ. προβολές σε μία ημέρα

Γεγονός αποτελεί η... μουσική επιστροφή της ποπ σταρ Dua Lipa

Θραύση κάνει το νέο τραγούδι της Dua Lipa καθώς οι fans έσπευσαν να το ακούσουν αμέσως, ακόμα κι αν ήταν αργά τη νύχτα όταν έγινε διαθέσιμο στη χώρα τους.

Πρόκειται για το single με τίτλο, Houdini που βρίσκεται ήδη στο YouTube, και από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, οι προβολές έχουν φτάσει τα 9 εκατομμύρια.

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι της Lipa μετά το Dance the Night Away, που ήταν το πιο πετυχημένο από τα κομμάτια του soundtrack της ταινίας Barbie, και μετά από το εξαιρετικό άλμπουμ Future Nostalgia.

Η Ντούα Λίπα (αγγλικά: Dua Lipa, Λονδίνο, 22 Αυγούστου 1995) είναι Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με καταγωγή από την Αλβανία.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση με διακρίσεις σε διάφορες χώρες, με πιο γνωστές της επιτυχίες το Be the One, One Kiss (σε συνεργασία με τον Κάλβιν Χάρις), New Rules, IDGAF και Don't Start Now. Το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ (Dua Lipa) που κυκλοφόρησε το 2017, έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην μέχρι τώρα καριέρα της, έχει αποσπάσει - μεταξύ άλλων - τρία βραβεία Γκράμι, τρία βραβεία Brit, δύο MTV EMA, και ένα MTV VMA.

Το 2020 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Future Nostalgia, το οποίο έλαβε θετικές κριτικές και 6 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammys όπως για 'Άλμπουμ της χρονιάς' και 'Τραγούδι της χρονιάς'.

Έγινε το πρώτο της άλμπουμ που βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, με τέσσερα τραγούδια να βρίσκονται μέσα στο Τοπ-10. Το επιτυχές κομμάτι ''Don't Start Now'', ανέβηκε στην δεύτερη θέση των βρετανικών και αμερικανικών τσαρτ αλλά και στην τέταρτη θέση στα τσαρτ της χρονιάς της Billboard, κάνοντας το τραγούδι το πιο πετυχημένο κομμάτι από γυναίκα καλλιτέχνιδα για το 2020. To σινγκλ ''Levitating'' ανέβηκε στο τοπ-5 των βρετανικών και αμερικανικών τσαρτ.