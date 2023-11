Άντονι Χόπκινς: Μαγειρεύει ιταλικό και χορεύει «mambo italiano» στα 85 του

Ο διάσημος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του την «κυριακάτικη ατμόσφαιρα» στο σπίτι το, χορεύοντας στην κουζίνα, ενώ ετοιμάζει ιταλικό φαγητό

Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και παραγωγικούς ηθοποιούς της Βρετανίας, γνωστός για τις καθηλωτικές του ερμηνείες τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη κατά τη διάρκεια επτά δεκαετιών. Αλλά την Κυριακή, ενώ μαγείρευε στην κουζίνα του, ο σερ Άντονι Χόπκινς έδειξε την πιο ανάλαφρη πλευρά της προσωπικότητάς του λικνιζόμενος στους ρυθμούς της ρούμπα σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στις σελίδες του στο TikTok και στο Instagram.

Ο Ουαλός ηθοποιός εμφανίστηκε να κινεί τα χέρια του μπροστά στο στήθος, καθώς λικνίζει το σώμα του. Φαινόταν να είναι πολύ συγκεντρωμένος στο ρυθμό, το groove και τους στίχους του Mambo Italiano, με τα μάτια του κλειστά κατά καιρούς, ενώ η μουσική και οι στίχοι έμοιαζαν να τον κατακλύζουν κατά τη διάρκεια του χορού του.

Αφού ακολούθησε τη μουσική, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε μέχρι το φούρνο του και μετά συνέχισε να χορεύει , ενώ φαινόταν να σιγοτραγουδάει στίχους. Στη συνέχεια άρχισε να ετοιμάζει και να μαγειρεύει ένα ιταλικό πιάτο, όπως φαίνεται από τα υλικά στον πάγκο της κουζίνας. Νιώθοντας την ατμόσφαιρα των στιγμών, τις μυρωδιές και το άρωμα στον αέρα, ο άνθρωπος που έχει παίξει τον κατά συρροή δολοφόνο και κανίβαλο «Χάνιμπαλ Λέκτερ» τρεις φορές στη λαμπρή καριέρα του αποφάσισε να παίξει την κλασική μελωδία.

Από την κορυφή του κλιπ, ο άνδρας κορώνας ακούγεται να τραγουδά: «hey goomba, μου αρέσει να χορεύεις ρούμπα», ενώ συνέχιζε τις κινήσεις του. Ντυμένος casual με μαύρο φούτερ και ασορτί τοπ, ο τέσσερις φορές νικητής του BAFTA ξέσπασε σε ένα αστραφτερό χαμόγελο προς το τέλος του «σόου», μετά κοίταξε κατευθείαν προς την κάμερα και άρχισε να βγαίνει από την κουζίνα.

Ο σερ Άντονι Χόπκινς ανακηρύχθηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ 'Β για τις υπηρεσίες του στην ηθοποιία το 1993. Φαίνεται ότι ο χορός του στην κουζίνα ήταν μεγάλη επιτυχία με πολλούς από τους θαυμαστές και τους οπαδούς του στα social media να τον «λούζουν» με θετικά σχόλια

Το «Love you» μαζί με τον «καλύτερο ηθοποιό στον κόσμο έκανε την καρδιά μου να χαμογελάσει» φάνηκε να συνοψίζουν πολλά από τα άτομα που σχολίασαν το χορευτικό βίντεο. «Δεν υπάρχει τίποτα σαν να χορεύεις ενώ μαγειρεύεις», έγραψε άλλος.

Φυσικά, υπήρξαν και πολλά σχόλια που αναφέρονταν σε αυτό που πολλοί θεωρούν τον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του: «ω! Ποτέ δεν πίστευα ότι ο δρ Λέκτερ θα ενεργούσε ποτέ έτσι!» Ο Χόπκινς έπαιξε το ρόλο του Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ πρώτα στην περίφημη ταινία θρίλερ τρόμου The Silence Of The Lambs (1991), και μετά ξανά στα Hannibal (2001) και Red Dragon (2002).

Το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο, Mambo Italiano, γράφτηκε αρχικά από τον Bob Merrill το 1954 για τη Rosemary Clooney. Φαίνεται ότι ο Χόπκινς ήταν εύστοχος στην επιλογή του να παίξει τη μελωδία ενώ μαγείρευε ιταλικό φαγητό. Στο κλιπ του, φαίνονται μερικά ζυμαρικά, μαζί με ένα μπουκάλι ελαιόλαδο, που είναι βασικό στοιχείο της ιταλικής κουζίνας.