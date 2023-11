Η Μέγκαν Μαρκλ κατονόμασε δύο άτομα του βασιλικού οίκου που έκαναν «ρατσιστικά» σχόλια

Η Μέγκαν Μαρκλ, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας εξέφρασε «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του γιου της Άρτσι, σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ

Η Μέγκαν Μαρκλ κατηγόρησε όχι ένα αλλά δύο μέλη του βρετανικού βασιλικού οίκου ότι έκαναν ρατσιστικά σχόλια, σύμφωνα με όσα αναφέρει το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Omid Scobie με τίτλο "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival".

Σύμφωνα με τη Page Six o δημοσιογράφος γράφει στο βιβλίο ότι η Δούκισσα του Σάσσεξ έγραψε ιδιωτικές επιστολές στον βασιλιά Κάρολο Γ', στις οποίες κατονόμασε τα δύο άτομα που συμμετείχαν σε αυτές τις "συνομιλίες".

Η Μαρκλ, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας εξέφρασε «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος της ίδιας και του γιου του πρίγκιπα Χάρι, Άρτσι, σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021.

Όταν η Γουίνφρεϊ, τη ρώτησε: «Εννοείς ειπώθηκε πόσο μελαχρινό θα γίνει το μωρό σου;», η δούκισσα, η οποία είναι απάντησε θετικά.

Ο Χάρι, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αργότερα στη συνέντευξη, αλλά οι δηλώσεις τους έκαναν πάταγο στα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ υπερασπίστηκε την οικογένειά του εκείνη την εποχή και είπε ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν είναι ρατσιστές.

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε στον βασιλιά Κάρολο: «Θέλεις να δεις ξανά τα εγγόνια σου;»

Το βιβλίο «Endgame» αφηγείται τη στιγμή που ο Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να παραδώσουν τα κλειδιά του σπιτιού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο που τους δώρισε η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ στον γάμο τους το 2018.

Οι Σάσεξ κλήθηκαν να δώσουν πίσω το σπίτι επειδή δεν εργάζονται πλέον ως βασιλικά μέλη και δεν ζουν πια στη Βρετανία, ο συγγραφέας Omid Scobie μεταφράζει την κίνηση αυτή ως «μια φτηνή βολή από έναν πληγωμένο πατέρα που δεσμεύεται από ένα θεσμικό σύστημα που συχνά δεν ανέχεται το ανθρώπινο συναίσθημα».

Ο Χάρι, 39 ετών, φέρεται να ήταν τόσο αναστατωμένος από τα νέα τον Μάρτιο που είπε στον 75χρονο Κάρολο ότι θα του ήταν δύσκολο να δει τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι, 4 ετών, και την 2χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ο Scobie ισχυρίζεται ότι το σπίτι ήταν η «μόνη αληθινή ασφαλής επιλογή της οικογένειας όταν επισκέπτονταν το Ηνωμένο Βασίλειο», καθώς οι χώροι φυλάσσονται από ένοπλους φρουρούς.

Ο Χάρι παλεύει επί του παρόντος στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου για να εξασφαλίσει την κυβερνητική ασφάλεια για την οικογένειά του όταν επιστρέφουν στην χώρα και έχει τονίσει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να φέρει τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του πίσω στην πατρίδα του χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος μόλις και μετά βίας έχει δει τον Άρτσι – και γνώρισε τη Lilibet, η οποία γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, μόνο μια φορά, σε μια «συναισθηματική» πρώτη συνάντηση το περασμένο καλοκαίρι. Πιστεύεται ότι απέρριψε μια πρόσκληση για τη βάπτιση της εγγονής του στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο καθώς ήταν πολύ απασχολημένος.

Το βιβλίο ισχυρίζεται ότι αρκετές ημέρες αφότου ενημερώθηκε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν το Frogmore, ο Χάρι πήρε τηλέφωνο με τον πατέρα του και ρώτησε: «Δεν θέλεις να δεις τα εγγόνια σου ξανά;»

Κατά τη διάρκεια αυτής της τεταμένης κλήσης, η σιωπή του βασιλιά Καρόλου ακολουθήθηκε από μια «με μισή καρδιά δήλωση ότι θα είχαν πάντα «κάπου» να μείνουν», η οποία δεν έδωσε στον Χάρι «πολλές ελπίδες».

Η μοναδική φορά που ο πρίγκιπας Κάρολος φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν ήταν στη βάφτιση του Άρτσι Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Στη φωτογραφία ήταν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, η μαμά της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ (πίσω, δεύτερη από αριστερά) και οι δύο αδερφές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η Λαίδη Τζέιν Φέλοους (κέντρο) και η λαίδη Σάρα ΜακΚορκουντάλ (δεύτερη από δεξιά).

Εβδομάδες νωρίτερα, λέει ο Scobie, ο Κάρολος ήταν κρύος και σύντομος στο τηλέφωνο με τον Χάρι μετά τη δημοσίευση των απομνημονεύσεών του «Spare», στα οποία είπε τα πάντα για τα παιδικά του χρόνια με τον πατέρα του και τις ρήξεις με τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Το μήνυμα της οικογένειας για τον Χάρι ήταν ότι δεν πρέπει να τον εμπιστεύονται μέχρι να δουν τι υπάρχει στο βιβλίο και τι λέει ενώ το προωθεί. Όλοι το πήραν αυτό στα σοβαρά», είπε μια πηγή στον Scobie.

Ο Scobie γράφει: «Το να μένεις αδιάφορος για τις κατηγορίες του Χάρι και να μην ανησυχεί δημόσια για την ευημερία του γιου του, ενώ τερματίζει τη μίσθωση της οικογένειάς του σε μια ασφαλή κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν μια αποφασιστική ενέργεια από έναν αποφασιστικό Βασιλιά. Ήταν μια φτηνή βολή από έναν πληγωμένο πατέρα που δεσμεύεται από ένα θεσμικό σύστημα που συχνά δεν ανέχεται τα ανθρώπινα συναισθήματα».

O Κάρολος ήθελε ο μικρότερος αδερφός του Άντριου να μετακομίσει στο Frogmore, μια ιδιοκτησία πέντε υπνοδωματίων, σύμφωνα με το βιβλίο, και πολύ μικρότερη από τη Βασιλική Στοά των 30 δωματίων.