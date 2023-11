Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη… αμφιλεγόμενη δήλωσή του μετά την είδηση για τα ρατσιστικά σχόλια

Το νέο σκάνδαλο στο παλάτι ξέσπασε χθες, όταν ο Πιρς Μόργκαν ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ανησυχούσαν για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο πρίγκιπας Άρτσι όταν θα ερχόταν στη ζωή

Στη σύνοδο των COP28 για την κλιματική αλλαγή, στο Ντουμπάι βρέθηκε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, λίγες ώρες μετά την είδηση ότι αυτός και Κέιτ Μίντλετον είναι τα δύο μέλη του παλατιού που έκαναν ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του πρίγκιπα Άρτσι πριν γεννηθεί.

Ο Βασιλιάς προσγειώθηκε στο Ντουμπάι όπου θα δώσει μια κεντρική ομιλία και λίγο πριν όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της Νιγηρίας, Bola Ahmed Tinubu πώς είναι, ο μονάρχης απάντησε: «Είμαι πολύ καλά... σχεδόν».

Το νέο σκάνδαλο στο παλάτι ξέσπασε χθες, όταν ο Πιρς Μόργκαν ισχυρίστηκε στην εκπομπή του «Piers Morgan Uncensored» ότι ο Βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ονομάζονται στο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» του Oμιντ Σκόμπι ως οι δύο «βασιλικοί ρατσιστές» που ανησυχούσαν για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο πρίγκιπας Άρτσι όταν θα ερχόταν στη ζωή.

Ο Μόργκαν έκανε τη δήλωση-βόμβα την Τετάρτη (29/11) στο πρόγραμμα μετά την απομάκρυνση του επίμαχου βιβλίου του Σκόμπι από τα ράφια στην Ολλανδία ένα 24ωρο νωρίτερα λόγω του λάθους των «βασιλικών ρατσιστών» που συμπεριλήφθηκε στην ολλανδική εκδοχή του.

«Θα σας πω τα ονόματα των δύο ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας που αναφέρονται σε αυτήν την ολλανδική έκδοση του βιβλίου γιατί, ειλικρινά, αν οι Ολλανδοί που κάνουν βόλτα σε ένα βιβλιοπωλείο μπορούν να το σηκώσουν και να δουν αυτά τα ονόματα, τότε εσείς, Βρετανοί , εδώ ποιος πραγματικά πληρώνει για τη βρετανική βασιλική οικογένεια- δικαιούστε να το μάθετε επίσης», προλόγισε ο 58χρονος Μόργκαν τον ισχυρισμό του.

«Και τότε μπορούμε να κάνουμε μια πιο ανοιχτή συζήτηση για όλο αυτό το πανηγύρι γιατί δεν πιστεύω ότι έγιναν ποτέ ρατσιστικά σχόλια από κανέναν από τη βασιλική οικογένεια, και μέχρι να υπάρξει πραγματική απόδειξη για αυτά τα σχόλια, δεν θα το πιστέψω ποτέ»

Ο πρώην παρουσιαστής του «Good Morning Britain» συνέχισε: «Αλλά τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να μάθουμε αν ειπώθηκαν ποτέ, ποιο ήταν το πλαίσιο και αν υπήρχε κάποια φυλετική πρόθεση. Όπως είπα, δεν πιστεύω ότι υπήρχε. Τα βασιλικά μέλη που ονομάστηκαν σε αυτό το βιβλίο είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας», ισχυρίστηκε ο Μόργκαν.

Η Νew York Post δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα ονόματα που αποκαλύφθηκαν κατά λάθος. Ωστόσο, Ολλανδοί δημοσιογράφοι που απέκτησαν αντίγραφα του λανθασμένου βιβλίου είπαν ότι ταιριάζει με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε προηγούμενες βασιλικές βιογραφίες. Ο εκδότης του βιβλίου, Xander, δήλωσε στην Post «Η διορθωμένη έκδοση του «Eindstrijd» του Όμιντ Σκόμπι θα είναι στα βιβλιοπωλεία την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου. Ο Xander Uitgevers αφαίρεσε προσωρινά το βιβλίο από την πώληση, λόγω ενός σφάλματος που εμφανίστηκε στην ολλανδική έκδοση»