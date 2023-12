Κεν Χάντσον Κάμπελ: Ο Άη Βασίλης του «Μόνος στο σπίτι» δίνει μάχη με τον καρκίνο

Εκτός από το «Μόνος στο σπίτι» ο Κεν Χάντσον Κάμπελ έπαιξε επίσης στις ταινίες Armageddon και Groundhog Day

Ο ηθοποιός Κεν Χάντσον Κάμπελ, διάσημος για το ρόλο του Άγιου Βασίλη στην κινηματογραφική επιτυχία "Home Alone", (Μόνος στο Σπίτι) δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το TMZ ο 61χρονος ηθοποιός υποβλήθηκε σε μακρά χειρουργική επέμβαση για την καταπολέμηση της νόσου.

Πριν την επέμβαση η οικογένειά του απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, ενώ δημιούργησε σελίδα GoFundMe για τα ιατρικά του έξοδα. «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου για να σώσουμε τον Ken» δήλωσε η κόρη του. «Ένας όγκος είχε αναπτυχθεί στο κάτω μέρος του στόματός του και άρχισε να παρεμβαίνει στα δόντια του» εξήγησε.

O Κάμπελ έπαιξε επίσης στις ταινίες Armageddon και Groundhog Day.

Ο Κεν Κάμπελ ήταν μαθητής στο Λύκειο του Γιορκ στο Έλμχερστ, στο Ιλινόις, στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Ιλινόις στο Καρμπόντεϊλ και στο Κολέγιο Κολούμπια του Σικάγο ως σπουδαστής κινηματογράφου.

Άρχισε να εκπαιδεύεται στον κωμικό αυτοσχεδιασμό στο The Players Worksop of The Second City το 1983.

Έπειτα έπαιξε με το κωμικό συγκρότημα Contents Under Pressure πριν ενταχθεί στο The Second City's National Touring Company.

Στη συνέχεια έγινε μέλος της Resident Company of The Second City Northwest και μετά από 3 επιθεωρήσεις εκεί προσλήφθηκε στο θέατρο The Second City's e.t.c. επίσης, πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.

Ενώ ήταν ακόμα μέλος της The Second City, ο Campbell έπαιξε τον Άγιο Βασίλη στο Home Alone. Στη συνέχεια έπαιξε για τρία χρόνια στην τηλεοπτική σειρά της Fox Herman's Head.

Επιπλέον υποδύθηκε τον Μπάκμαν στην κωμωδία του FOX το 1996 Down Periscope. Ο