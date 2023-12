Μαράια Κάρεϊ: Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τα παιδιά της - «Μην ξαναπείς το All I Want for Christmas»

Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανάρτησε η Μαράια Κάρεϊ, για το διάσημο τραγούδι που συνοδεύει κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα όλων μας. Τα παιδιά της την παρακαλάνε να μην ξαναπεί το «All I Want for Christmas is You»

Το «All I Want for Christmas is You» είναι ένα απο τα πιο πετυχημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ η ερμηνεύτριά του Μαράια Κάρεϊ γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή η «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Δεν είναι λίγοι όμως και εκείνοι που έχουν κουραστεί να το ακούνε ασταμάτητα όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι κάτι που η διάσημη τραγουδίστρια ξέρει, αλλά δεν πτοείται. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να τρολάρει τον εαυτό της σε ένα βίντεο που ανέβασε μαζί με τα παιδιά της.



Στο κλιπ, η Κάρεϊ και τα παιδιά έχουν σταθεί μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και της λένε ενοχλημένα «μαμά φτάνει, το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο». Εκείνη προσπαθεί να τα πείσει ότι αξίζει τον κόπο και ξεκινά να τραγουδά.

Από την πρώτη κιόλας νότα όμως τα παιδιά εξαφανίζονται από το πλάνο, σκορπίζοντας άφθονο γέλιο ακόμη και στους πιο πιστούς φαν της.

Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1994, μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ, κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού τσαρτ Billboard, όμως το 2019. Όπως είχε επισημάνει το BBC, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία με τον «κολλητικό» ρυθμό έκανε το ντεμπούτο της το 1994 ως EP και όχι ως single.

Αυτό σημαίνει ότι ήταν εκτός του ανταγωνισμού για τη λίστα Hot 100 του Billboard. Μετά από αλλαγές στον κανονισμό, το τραγούδι μπήκε για πρώτη φορά στο τσαρτ το 2000, και τα τελευταία χρόνια πλησίαζε όλο και περισσότερο την "πρωτιά". Αν και ήταν πάντα αγαπητό, το ρομαντικό τραγούδι έλαβε μια νέα ώθηση το 2003, όταν ακούστηκε στην επιτυχημένη ταινία «Love Actually».