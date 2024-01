Τραγωδία στην Καραϊβική: Νεκρός σε αεροπορικό δυστήχημα ο 51χρονος ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρίστιαν Όλιβερ, 51 ετών, που συμμετείχε στις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς και Speed ​​Racer βρήκε τραγικό θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καραϊβική μαζί με τις δύο του κόρες 10 και 12 ετών

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 51χρονος Αμερικανός ηθοποιός, Κρίστιαν Όλιβερ, μαζί με τις δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail νεκρός από τα συντρίμμια του αεροπλάνου ανασύρθηκε και ο πιλότος.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε μεγάλες ταινίες όπως το Speed ​​Racer και το Valkyrie και πρόσφατα συμμετείχε στην τελευταία ταινία του Indiana Jones.

Μεταξύ των πρώτων του ρόλων στις ΗΠΑ ήταν μια μακροχρόνια παρουσία στο Saved by the Bell: The New Class το 1995.

Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι Medal of Honor: Above and Beyond.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη στα νερά ανοιχτά της Bequia, που είναι μέρος του Αγίου Βικεντίου, γύρω στο μεσημέρι.

Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία Forever Hold Your Peace, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις γύρισε τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης της τελευταίας του ταινίας, Nick Lyon, απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ηθοποιό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία την τελευταία μέρα των γυρισμάτων τους λέγοντας: «Μιλούσαμε για την παραγωγή μιας ταινίας μαζί για χρόνια και τελικά τα καταφέραμε! Ευχαριστώ που είσαι σπουδαίος συνάδελφος, ηθοποιός και φίλος». Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έφτασε με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου.