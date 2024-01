Τζένιφερ Λόπεζ: Η φλογερή φωτογράφιση για το νέο άλμπουμ και το χιούμορ - «Είμαι εξπέρ στους γάμους»

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ στις 16 Φεβρουαρίου, η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκε πιο σέξι από ποτέ για το εξώφυλλό του και ενθουσίασε τους οπαδούς της

Η Τζένιφερ Λόπεζ με ένα φόρεμα που αψηφά τη βαρύτητα φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ με τίτλο This Is Me... Now, το οποίο είναι συνέχεια προηγούμενου άλμπουμ τηςκαι κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια. Θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια, ανάμεσά τους και το Can’t Get Enough, το σινγκλ και το βίντεο κλιπ του οποίου μόλις κυκλοφόρησε.

Αν και μαύρο, το φόρεμα θύμιζε το πράσινο φόρεμά του οίκου Versace που είχε φορέσει στην επίδειξη των βραβείων Grammy το 2000. Το 9ο κατά σειρά άλμπουμ της επικεντρώνεται κυρίως στον έρωτα με το σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Φεβρουαρίου. Πόζαρε στον φακό με ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αλλά και με ένα μακρυμάνικο κορμάκι στο χρώμα του δέρματος με κατακόκκινα λουλούδια, που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση του body painting.

Πρίν απο λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το single της «Can't Get Enough», για τις ανάγκες του οποιού μεταμορφώνεται σε νύφη που αλλάζει πολλές δημιουργίες. Η ηθοποιός έλαμπε καθώς αλλάζει μία σειρά από νυφικά, ανάμεσά τους ένα με εγκοπές σε σχήμα καρδιάς, σε ένα χιουμοριστικό νεύμα στους τέσσερις γάμους της στην πραγματική ζωή. Ένας από τους γαμπρούςμάλιστα έμοιαζε στον σύζυγό της Μπεν. Ένας άλλος είναι ο Derek Hough, ο πρώην συνεργάτης της στο World Of Dance. Ο Trevor Jackson από το Grown-ish φαίνεται επίσης.

Το «This is Me… Now: The Film» δε θυμίζει τίποτα από όσα έχετε ξαναδει ποτέ από τη JL. «Μια αφηγηματική, οικεία, στοχαστική, σέξι, αστεία, φανταστική και άκρως διασκεδαστική μουσική και οπτική επανεξέταση της δημόσιας ερωτικής της ζωής», ανέφερε ένα δελτίο τύπου.

«Είναι σίγουρα ένα είδος μετα-ιστορίας για το ταξίδι που χρειάζεται από το να φτάσουμε από την πληγωμένη καρδιά, πίσω στην αγάπη… Είμαι κάπως ειδική, θα μπορούσε να πει κανείς με αληθινό τρόπο. Όχι τόσο στον γάμο αλλά στις γαμήλιες τελετές», αστειεύτηκε η Λόπεζ στο κόκκινο χαλί της Κυριακής Globes, ανά Variety.

«Και πάλι, δεν παίρνω τον εαυτό μου πολύ στα σοβαρά, νομίζω ότι η ζωή είναι ένα τρελό ταξίδι όπου πέφτεις κάτω και σηκώνεσαι ξανά, και συνεχίζεις να προσπαθείς και δεν τα παρατάς ποτέ». Η JLo έχει αποκτήσει τα παιδιά της Emme και Max, 14 ετών, με τον τρίτο σύζυγό της Mαρκ Άντονι και ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Οχάνι Νόα και τον Κρις Τζάντ Το 2022 παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, 20 χρόνια μετά την πρώτη πρόταση γάμου του ηθοποιού.

Όσο για το πώς νιώθει ο ίδιος ο ηθοποιός για το meta μουσικό βίντεο που δείχνει την αγαπημένη του να περπατά χαρούμενη προς την εκκλησία ξανά και ξανά - και με έναν γαμπρό που του μοιάζει - ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι μέρος του να είσαι ποπ σταρ, σύμφωνα με την JLo «Με βλέπει ως καλλιτέχνη. Ξέρει ότι θα εκφραστώ. Είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου, όπως κι εγώ», είπε στο Variety.

Το μουσικό βίντεο ανοίγει με την κάμερα να κλείνει στο νυφικό της Jennifer σε σχήμα καρδιάς, καθώς ετοιμάζεται να πει «δέχομαι» κατά τη διάρκεια μιας τελετής. «Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει», ψιθυρίζει, καθώς δύο καλεσμένοι στο γάμο κάνουν ένα αστείο για τον γάμο της JLo για άλλη μια φορά, καθώς μουρμουρίζουν, «Σου είπα ότι δεν μπορεί να είναι μόνη».

Η JLO έχει παραδεχθεί ότι η ίδια και ο αγαπημένος της εξακολουθούν να «έχουν και οι δύο μετατραυματική διαταραχή» λόγω της υπερβολικής ενασχόλησης των μίντια με τη σχέση τους στο πρώτο τους ειδύλλιο. Έβγαιναν ραντεβού στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προκαλώντας φρενίτιδα τους θαυμαστές τους και προσελκύοντας θύελλα δημοσιότητας γύρω από τη διαβόητη ταινία τους Gigli.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στο τέλος του 2002, αλλά διέλυσε τον αρραβώνα στα τέλη του 2003 πριν χωρίσει οριστικά το 2004. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η Jennifer παντρεύτηκε και χώρισε τον Mαρκ Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα της. Εν τω μεταξύ, ο Μπεν παντρεύτηκε και χώρισε με την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία απάκτησε τρία παιδιά - τη Βάιολετ, 18, τη Σεραφίνα, 14, και τον Σάμιουελ, 11 ετών.