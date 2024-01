Κένταλ Τζένερ: Mε καυτό μίνι στο χιονισμένο Άσπεν, ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη

Η Κένταλ Τζένερ δεν άφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες του χιονισμένου Άσπεν να επηρεάσουν τις στιλιστικές επιλογές της

Η Kένταλ Τζένερ εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό σύνολο στο Άσπεν του Κολοράντο, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι. Το 28χρονο μοντέλο επέλεξε ένα σούπερ μίνι για το οικογενειακό δείπνο σε σικ εστιατόριο της πόλης, παρά το γεγονός οτι έπεφτε χιόνι και ο υδράργυρος είχε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η νεαρή καλλονή συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τις μεγαλύτερες αδερφές της Kιμ και Κλόε Καρντάσιαν, οι οποίες επίσης εμφανίστηκαν εξίσου εντυπωσιακές στο χειμερινό θέρετρο. Δείπνησαν στο πολυτελές ιαπωνικό εστιατόριο Matsuhisa, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος, ακριβότερος και πιο αποκλειστικός «ξάδερφος» του αγαπημένου της οικογένειας Nobu που έχει παράρτημα στο Μαλιμπού.

Η Kένταλ, η οποία ήταν η επιτομή του casual στυλ ενώ βρέθηκε στο Λος Άντζελες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, άλλαξε εντελώς εμφάνιση και στυλ με το μίνι αποκαλυπτικό φόρεμα με τη λευκή, γούνινη λαιμόκοψη που αγκάλιαζε τις καμπύλες της. Η σταρ της πασαρέλας φόρεσε επίσης μαύρες μυτερές γόβες που τόνισαν ακόμη περισσότερο τον καλλίγραμμο σκελετό της. Μετά το δείπνο, η Kένταλ εθεάθη με την αδερφή της Κλόι καθώς «βόλταραν» σε διάσημα καταστήματα της πόλης.

Η περιήγησή τους στην πόλη φαιίνεται πως ήταν μέρος των γυρισμάτων για τη σειρά Hulu της σειράς The Kardashian, τον πιο φανταχτερό διάδοχο της εμβληματικής σειράς των ριάλιτι Keeping Up On The Kardashians, που είχε προβληθεί στο E!

Καθώς περνούσαν μέσα από το κατάστημα, ένα συνεργείο τις ακολουθούσε πιστά, καταγράφοντας κάθε κίνηση των διάσημων αδερφών. Το ντύσιμο της αδερφής της Kλόι ήταν εντελώς αντίθετο από το μίνι φόρεμα της Kένταλ. Η 39χρονη συνιδρύτρια της Good American επέλεξε ένα πολυτελές γκρι παλτό που έμοιαζε φτιαγμένο από αληθινή γούνα, προκαλώντας αντιδράσεις στις φιλοζωικές οργανώσεις.

Η Κλόι Καρντάσιαν είχε μια περίπλοκη σχέση με τη γούνα όλα αυτά τα χρόνια. Το 2008, πόζαρε γυμνή σε μια εκστρατεία κατά της γούνας για την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), αλλά αργότερα απομακρύνθηκε από την ομάδα, όταν ένας ακτιβιστής της έλουσε με μπογιά την αδελφή της Kιμ, επειδή φορούσε γούνα.