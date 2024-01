Σελένα Γκόμεζ: «Το σώμα μου δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως παλιά» - Το ταξίδι στην ωριμότητα

Με μία νέα της ανάρτηση στο Instagram η Σελένα Γκόμεζ δηλώνει συμφιλιωμένη με τη νέα εικόνα του σώματός της, καθώς περνάνε τα χρόνια

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε για την εμφάνισή της, ενώ συλλογίστηκε ειλικρινά τις αλλαγές του σώματός της όλα αυτά τα χρόνια. Στα νέα «στόρι» που ανέβασε στο Instagram η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειξε το σώμα της σε δύο εικόνες με διαφορά ετών. «Σήμερα συνειδητοποίησα ότι δεν θα φαίνομαι ποτέ ξανά έτσι…» έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία της με λεοπάρ μπικίνι από το 2013, όταν ήταν 21 ετών.

Η 31χρονη πλέον σταρ μοιράστηκε μια φωτογραφία από την απόδρασή της στο Κάβο Σαν Λούκας του Μεξικού, πέρυσι. Η φωτογραφία έδειχνε την ηθοποιό του "Only Murders in the Building" να φορά ένα ψηλόμεσο μπικίνι. «Δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι περήφανη που είμαι αυτή που είμαι… Μερικές φορές ξεχνάω ότι είναι εντάξει να είμαι εγώ», έγραψε στη λεζάντα της δεύτερης εικόνας.

Τον Οκτώβριο, η Γκόμεζ εξομολογήθηκε οτι δεν αισθάνεται πια εμμονή με την εικόνα του σώματός της, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά τη διάγνωσή της με λύκο. Η ποπ σταρ η οποία ήταν 24 ετών όταν διαγνώστηκε, θυμήθηκε ότι ένιωθε ότι δεν είχε πλέον «σώμα εφήβου» κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης σε περιοδικό - κάτι που τελικά την έκανε να συνειδητοποιήσει πολλά.

«Κανένα από τα μεγέθη του δείγματος δεν ταίριαζε και αυτό με έκανε να νιώθω αμήχανα», είπε σε συνέντευξή της. «Αν και πόσο μη ρεαλιστικό μπορεί να είναι να περιμένουμε να μην αλλάξει το σώμα μιας κανονικής γυναίκας;». Μετά τη διάγνωσή της, η τραγουδίστρια του «Single Soon» υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και χημειοθεραπεία.

Λίγους μήνες αργότερα, εμφανίστηκε με μπικίνι κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στην Αυστραλία, όπου έδειξε τα σημάδια της χειρουργικής επέμβασης στον κόσμο. Το 2018 διαγνώστηκε επίσης με διπολική διαταραχή. «Πέρασα μια πολύ δύσκολη σεζόν», θυμάται . «Είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου, και δεν ήξερα τι να κάνω, οπότε δεν μπορούσα να το ελέγξω. Θα ήθελα να ηταν αλλιώς Ήταν ένα βασανιστικό συναίσθημα».