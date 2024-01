Kέιτ Μίντλετον: Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «πολύ ανήσυχος» για την πριγκίπισσα

Η κατάσταση υγείας της Κέιτ Μίντλετον προκαλεί ανησυχία εντός και εκτός Βρετανίας - Ανήσυχος εμφανίζεται και ο βασιλιάς Κάρολος

Με τις πληροφορίες για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον να βγαίνουν με το σταγονόμετρο, πληροφορίες μέσα από το παλάτι αναφέρουν πως και ο βασιλιάς Κάρολος είναι «πολύ ανήσυχος» για την πριγκίπισσα. Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία του Καρόλου Γ' που κυκλοφόρησε πρόσφατα, υποστήριξε ότι ο βασιλιάς θα θέλει η Κέιτ Μίντλετον να πάρει χρόνο μακριά από τα βασιλικά καθήκοντα τους επόμενους μήνες. «Είναι μεγάλος θαυμαστής της. Πιστεύει ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Ανησυχεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ για εκείνη. Είναι σε φόρμα, είναι νέα και θα είναι εκτός δράσης για τρεις μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να της ασκήσει οποιαδήποτε πίεση», καταλήγει ο Ρόμπερτ Χάρντμαν.

Οι δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο και ο μοναδικός τρόπος να βλέπει τα παιδιά της

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον είναι μια αφοσιωμένη, τρυφερή μητέρα που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των παιδιών της. Έτσι, η μακροχρόνια παραμονή της στο νοσοκομείο στην Κλινική του Λονδίνου, όπου αναρρώνει από την προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, αναμφίβολα της έχει προκαλέσει επιπλέον άγχος, επειδή την ανάγκασε να μείνει μακριά τους.

Η Κέιτ, η οποία έκανε την εγχείρηση την περασμένη Τρίτη, δεν κατάφερε να δει τον 10χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, οκτώ ετών, και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας πρίγκιπα Λούις, πέντε ετών. Το νωρίτερο που αναμένεται να φύγει από το νοσοκομείο είναι αυτή την Πέμπτη (25/1) έγραψε το Hello, όλα δείχνουν ωστόσο οτι θα μείνει παραπάνω. Σε αυτο το διάστημα, πληροφορίες λένε ότι η πριγκίπισσα διατηρεί επαφή με τα παιδιά της μέσω του FaceTime, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κρατά το «φρούριο στο Adelaide Cottage, το σπίτι της οικογένειας στο κτήμα Ουίνδσορ.

«Η Κέιτ λατρεύει το FaceTiming για τα παιδιά όταν εργάζεται στο εξωτερικό, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα έχουν τακτική επαφή όσο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και τα παιδιά θα είναι πρόθυμα να τη δουν μόλις γίνει αρκετά καλά», είπε η βασιλική συντάκτρια του περιοδικού HELLO, Έμιλι Νας. «Της αρέσει να έχει την οικογένειά της κοντά της, γι’ αυτό ανυπομονεί να γυρίσει σπίτι και να κάνει ξανά αγκαλιές με τα παιδιά»

«Τόσο ο Ουίλιαμ όσο και η Κέιτ είναι γονείς που συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των παιδιών τους, τα παίρνουν από το σχολείο, παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες και συναυλίες και προσπαθούν να είναι στο σπίτι για την ώρα του ύπνου όσο περισσότερο μπορούν. Όσο η Κέιτ είναι στο νοσοκομείο, ο Γουίλιαμ θα είναι στο σπίτι και θα κρατά πράγματα, όσο πιο φυσιολογικά γίνεται».

Την περασμένη εβδομάδα, το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι η 42χρονη Κέιτ, θα έμενε στο νοσοκομείο για δέκα έως 14 ημέρες πριν επιστρέψει στο σπίτι για να αναρρώσει. Είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της, μέχρι το Πάσχα.

Η Κέιτ ζήτησε συγγνώμη από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τους χορηγούς της και όσους εμπλέκονται σε τυχόν επικείμενες υποχρεώσεις που αναγκάστηκε να ακυρώσει λόγω της παραμονής της στο νοσοκομείο. Και ενώ δεν αναμένεται να εμφανιστεί σύντομα δημοσίως, οι The Sunday Times έγραψαν ότι η πριγκίπισσα θα συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, διατηρώντας επαφή με ορισμένες από τις φιλανθρωπικές της οργανώσεις.

Θα παρακολουθεί στενά την καμπάνια της στο Shaping Us – το πιο σημαντικό έργο της ζωής της που έχει να κάνει με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ενώ ο Ουίλιαμ είναι υπεύθυνος για τη σχολική λειτουργία και τη διατήρηση της κανονικότητας στο σπίτι, μπορεί επίσης να βασιστεί στη νταντά των παιδιών για βοήθεια.

Η Ισπανίδα νταντά Maria Teresa Turrion Borrallo δεν ζει πλέον με την οικογένεια αφότου μετακόμισαν σε ένα ακίνητο τεσσάρων υπνοδωματίων στο Ουίνδσορ, αλλά είναι μια συνεχής χείρα βοηθείας, όπως και οι γονείς της Kέιτ, Κάρολ και Μάικλ Mίντλετον οι οποίοι ζουν στην κοινότητα Bucklebury, σε απόσταση περίπου 40 λεπτών.

Ο βασιλιάς Κάρολος βλέπει επίσης τακτικά τα εγγόνια του, όπως αποκάλυψε στο νέο βιβλίο του με τίτλο «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» ο Ρόμπερτ Χάρντμαν. «Του αρέσει πολύ να πηγαίνει στο Ουίνδσορ, και πηγαινει εκεί δύο φορές την εβδομάδα, για δύο ή τρεις μέρες, και το γεγονός είναι ότι τα εγγόνια του με έδρα τη Βρετανία είναι ακριβώς δίπλα στο κάστρο. Είναι κοντά του και νομίζω ότι του αρέσει να τα βλέπει».