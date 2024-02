Σελένα Γκόμεζ: Ποζάρει γυμνή στη μπανιέρα και τρώει κρουασάν - Οι «40 ώρες στο Παρίσι»

Η Σελένα Γκόμεζ πόζαρε με αδαμιαία περιβολή στη μπανιέρα, ενώ απόλαυσε κρουασάν στη διάρκεια μία μίνι απόδρασης στο Παρίσι, λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της σινγκλ με τίτλο «Love On»

Η Σελένα Γκόμεζ πόζαρε μέσα σε μια μπανιέρα σέ μία νέα, σέξι ανάρτηση στο Instagram που κοινοποίησε χθες (18/2) ενώ απολάμβανε τις «40 ώρες» στο Παρίσι. Η 31χρονη ηθοποιός The Only Murders In The Building - η οποία πρόσφατα μοιράστηκε ένα αφιέρωμα αγάπης στον φίλο της Μπένι Μπλάνκο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου - προώθησε επίσης το επερχόμενο σινγκλ της με τίτλο Love On, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Φεβρουαρίου.

Η σταρ εμφανίστηκε καθισμένη στη μπανιέρα ενώ υψώνει τα χέρια της στον αέρα και έχει την πλάτη της γυρισμένη στην κάμερα. Καλυμμένη με σαπουνάδες και απίστευτα χαλαρή, έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησης στους 429 εκατομμύρια θαυμαστές και ακολούθους της: «40 ώρες». Παρίσι. Love on στις 22/2»

Παράληλα μοιράστηκε μία σειρά από στιγμιότυπα και ιδιαίτερες στιγμές από τη σύντομη απόδρασή της στην «Πόλη του Έρωτα». Η ιδρύτρια του Rare Beauty φαίνεται να απολαμβάνει ένα νόστιμο κρουασάν καθώς και ένα ζεστό ρόφημα καθώς χαλαρώνει σε ένα καφέ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια πέρασε χρόνο εξερευνώντας το Παρίσι κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψης και τράβηξε όπως ήταν αναμενόμενο μια φωτογραφία της με τον Πύργο του Άιφελ στο βάθος. Τέλος πόζαρε σε μια αυθόρμητη φωτογράφιση ενώ βρισκόταν σε έναν χώρο με χαμηλό φωτισμό, μαρμάρινο δάπεδο και πορτοκαλί πόρτες και τοίχους. Ένα μεγάλο, περίτεχνο φωτιστικό έλαμπε από πάνω της καθώς φοράει ένα ολόμαυρο σύνολο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο σινγκλ την επόμενη εβδομάδα, ενώ μοιράστηκε μια εικόνα του εξωφύλλου. Τον περασμένο μήνα τον Ιανουάριο, η καλλονή συζήτησε το μέλλον της όσον αφορά τη μουσική στο podcast SmartLess.

«Νιώθω ότι έχω ακόμα ένα άλμπουμ μέσα μου, αλλά μάλλον θα επέλεγα την υποκριτική». Θα ήθελα να χαλαρώσω γιατί είμαι κουρασμένη. Ήθελα να γίνω ηθοποιός, ποτέ δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια πλήρους απασχόλησης, αλλά προφανώς αυτό το χόμπι μετατράπηκε σε κάτι άλλο».

Η σταρ πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, αλλά ξέρω πώς να λέω ιστορίες και μου αρέσει να μπορώ να κάνω τραγούδια».

Πρόσφατα έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Μπένι Μπλάνκο στον Benny για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου - δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση ότι έχουν σχέση τον Δεκέμβριο του 2023. Ανέβασε μια selfie του ζευγαριού καθώς κοιτούσαν προς την κάμερα και έγραψε «Σ’ αγαπώ», με ένα emoji με λευκή καρδιά.