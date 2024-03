Κάιλι Τζένερ: Φήμες για χωρισμό-βόμβα με τον Τιμοτέ Σαλαμέ - Το βίντεο που «άναψε φωτιά»

Οι θαυμαστές της Κάιλι Τζένερ εικάζουν οτι έβαλε τίτλους τέλους στη σχέση της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους

Οι θαυμαστές της Κάιλι Τζένερ και του Τιμοτέ Σαλαμέ ανησυχούν περισσότερο από ποτέ ότι το διάσημο ευγάρι μπορεί να έχει χωρίσει μετά από σχεδόν ένα χρόνο σχέσης. Ο 28χρονος σταρ του «Dune: Part Two» και η 26χρονη ινφλουένσερ και επιχειρηματίας κράτησαν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι δυό τους όμως δεν έχουν εμφανιστεί μαζί δημόσια από τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα οι φαν τους να θεωρούν πλέον πως έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους.

Η Kάιλι τροφοδότησε άθελά της μερικές από αυτές τις φήμες χωρισμού όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok την Τρίτη, 5 Μαρτίου, το οποίο την έδειχνε στην καθημερινή της ρουτίνα με την 6χρονη κόρη της Στόρμι Γουέμπστερ και τη μεγαλύτερη αδερφή της Κένταλ, 28 ετών.

Ορισμένοι θαυμαστές και σχολιαστές ήταν πεπεισμένοι ότι η ανάρτηση ήταν μια προσπάθεια «ήπιας έναρξης» ενός χωρισμού, τονίζοντας πόσο καλά τα πάει μόνη της ως ανύπαντρη μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά και φροντίζει μια διαρκώς διευρυνόμενη επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Οι θαυμαστές του ηθοποιού και της σταρ των ριάλιτι συνέρρευσαν επίσης στο X (πρώην Twitter) για να θρηνήσουν για τον ανεπιβεβαίωτο χωρισμό, αν και κανένας από τους δύο δεν έχει αναφερθεί στο θέμα. Το τελευταίο βίντεο της Κάιλι προκάλεσε ανησυχίες στους ακόλουθούς της, καθώς φαινόταν να την δείχνει να κάνει τη ζωή της χωρίς καμία ένδειξη για την παρουσία του Tιμοτέ.

Εμφανίστηκε αδυνατισμένη με μαύρο αθλητικό σύνολο, προτού φτιάξει τηγανίτες για τα παιδιά της Στόρμι και Ερ δύο ετών, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, τον ράπερ Τράβις Σκοτ. Μετά το πρωινό, ενυδατώθηκε και στη συνέχεια έβγαλε τον Ερ να διασκεδάσει αναπηδώντας στο τραμπολίνο πίσω της. Μετά το γυμναστήριο συναντήθηκε με την Κένταλ, η οποία τους οδήγησε στους στάβλους όπου φροντίζουν δύο άλογα. Τα αδέρφια βούρτσιζαν τα πανέμορφα ζώα, πριν ανεβούν πάνω τους για να κάνουν μια χαλαρωτική βόλτα.

Ο Tιμοτέ δεν φάνηκε να παίζει κανέναν ρόλο στις διαδικτυακές της περιπέτειες, αν και ο ηθοποιός μπορεί απλώς να ήταν εκτός πόλης ήαπλά πολύ απασχολημένος, καθώς αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα υπερπαραγωγή με τίτλο Dune: Part Two. Οι φήμες ωστόσο οργιάζουν προς κάθε κατεύθυνση. Ορισμένοι υπέθεσαν οτι ο ηθοποιός μπορεί να ήταν απλώς εκτός οπτικού πεδίου, αν και δεν υπήρχε καμία προφανής ένδειξη για αυτό. Άλλοι εμφανίστηκαν πιο δύσπιστοι, «Επίκειται χωρισμός;»σχολίασε ένας αναγνώστης στη Sun.

Ένας άλλος χρήστης πρότεινε ότι ήταν ακόμα μαζί στο τέλος Φεβρουαρίου, επειδή η Kάιλι «φορούσε ακόμα το βραχιόλι». Τόσο η ιδια όσο και ο Τιμοτέ είχαν εμφανιστεί νωρίτερα να φορούν ένα κόσμημα Cartier Love, το οποίο κοστίζει περίπου 5.000 δολάρια. Οι θαυμαστές θεώρησαν ότι ο σταρ του Call Me By Your Name είτε της είχε κάνει δώρο το βραχιόλι του είτε ότι οι δυο τους, είχαν αντίστοιχες εκδοχές του.

Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να υποθέσουν οτι περιμένουν παιδί, ενώ άλλοι φάνηκαν να ξεγελάστηκαν από ψεύτικες αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ότι ο σταρ της μεγάλης οθόνης την είχε απατήσει.

Ο ηθοποιός και η νεαρή καλλονή γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2023. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες για σχέση όταν το αναγνωρίσιμο μαύρο SUV της Κάιλι εθεάθη στο σπίτι του Σαλαμέ στο Μπέβερλι Χιλς. Οι δυο τους δεν έχουν κάνει σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις ή σχόλια τους τελευταίους δύο μήνες, πυροδοτώντας τις εικασίες ότι η διογκούμενη σχέση έχει ήδη τελειώσει.