Mπρίτνεϊ Σπίαρς: Η «πριγκίπισσα της ποπ» πόζαρε ολόγυμνη στην παραλία και προκάλεσε σάλο

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε για μία ακόμη φορά με αδαμιαία περιβολή και προκάλεσε σάλο

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε ξανά γυμνή, λίγες ημέρες αφότου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σειρά από προκλητικές γυμνές φωτογραφίες της στην παραλία. Η 42χρονη τραγουδίστρια έδειξε τη σιλουέτα της με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με emojis

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα στιγμιότυπά, αυτή τη φορά κόιταξε την κάμερα και μετά βίας κάλυψε τα ιδιωτικά της μέρη. Τα σέξι στιγμιότυπα της «πριγκίπισσας της ποπ» στο Instagram φάνηκαν να τραβήχτηκαν από έναν μυστηριώδη άντρα, σύμφωνα με τη σκιά που φάνηκε στις προηγούμενες αναρτήσεις της.

Την ίδια μέρα, κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο με τον εαυτό της να κοιτάζει πίσω και να ανεμίζει τα μαλλιά της, «για να δείτε ότι οι φωτογραφίες είναι αληθινές». Χρησιμοποίησε πολλά emojis λουλουδιών και παραδέχτηκε ότι «το βίντεο είναι λίγο θολό όμως!»

Στις φωτογραφίες, η Σπίαρς άφησε τα μακριά ξανθά μαλλιά της κάτω σε ένα ατημέλητο look παραλίας ενώ επέλεξε να μείνει αμακιγιάριστη για να δείξει τη φυσική της ομορφιά. Δεν φορούσε τίποτα άλλο εκτός από ένα μαύρο δαντελένιο τσόκερ και ασημένιους κρίκους σκουλαρίκια.

Οι φωτογραφίες φάνηκαν να είναι αναδρομικές, καθώς προηγουμένως δημοσίευσε σχεδόν πανομοιότυπα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στη Γαλλική Πολυνησία τον Οκτώβριο του 2023. Τον ίδιο μήνα, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο The Woman in Me.

Προηγουμένως μοιράστηκε ένα βίντεό της να χαλαρώνει έξω το βράδυ και να φτιάχνει τα μαλλιά της. Σε μια μακροσκελή λεζάντα, έγραψε πόσο «κρίσιμη» είναι για εκείνη η ειλικρίνεια και ότι «είναι ζωτικής σημασίας να λες την αλήθεια». «Να είσαι με ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς ποια είναι η αλήθεια σου», είπε.

Ο πρώην σύζυγός της Σαμ Ασγκάρι χαρακτήρισε τον γάμο τους «καταπληκτικό» και είπε ότι «δεν θα μιλούσε ποτέ άσχημα» για εκείνη. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 και χώρισε τον Αύγουστο του 2023. «Ήταν ευλογία να μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή με κάποιον για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε στο People την περασμένη εβδομάδα. «Και οι άνθρωποι χωρίζονται και οι άνθρωποι προχωρούν.

Πάντα μισούσα τους ανθρώπους που άφηναν μια συγκεκριμένη σχέση και κάποια στιγμή είπαν ο ένας στον άλλον ότι αγαπιούνται και κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και έτρωγαν φαγητό [μαζί]... Οπότε ποτέ δεν κατάλαβα πότε χωρίζουν οι δρόμοι των ανθρώπων [και μιλάνε άσχημα ο ένας για τον άλλον», συνέχισε. «Αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να κάνω ποτέ γιατί δεν είχα παρά μια καταπληκτική εμπειρία και μια υπέροχη ζωή, και αυτό θα είναι πάντα μέρος της ζωής μου, ένα κεφάλαιο της ζωής μου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω πάντα την πιο θετική νοοτροπία για τη ζωή. Οι εμπειρίες μου στη ζωή με έχουν διαμορφώσει στον άνθρωπο που είμαι σήμερα», κατέληξε. «Θα συνεχίσω να μεγαλώνω. Κατάγομαι από ένα μέρος όπου γιορτάζουμε το παρελθόν μας. Κοιτάζω πίσω με αγάπη. Το παρελθόν μου ήταν ευλογία και όμορφο ».