Συμβούλιο της Ευρώπης: «Πρόοδος» σε 13 από τις 19 συστάσεις για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η ομάδα των κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (The Council of Europe Group of States against Corruption - GRECO ) δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση για την Ελλάδα, σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων που είχαν γίνει στη χώρα μας, κατά τον τέταρτο γύρο της αξιολόγησης, το 2015, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της διαφθοράς ειδικά για βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς.

Το συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρει ότι η χώρα μας έχει εφαρμόσει ή αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 13 από τις 19 συστάσεις που της έγιναν. Οι πέντε εφαρμόστηκαν εν μέρει και η μία δεν εφαρμόστηκε καθόλου.

Στην έκθεση αναφέρεται:

«Η GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ικανοποιητικά ή αντιμετώπισε με ικανοποιητικό τρόπο δεκατρείς από τις δεκαεννέα συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης του Τέταρτου Κύκλου.

Από τις υπόλοιπες συστάσεις, πέντε έχουν εφαρμοστεί εν μέρει και μία δεν έχει εφαρμοστεί.

Πιο συγκεκριμένα, οι συστάσεις ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xv, xvii, xviii και xix έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά ή αντιμετωπίζονται με ικανοποιητικό τρόπο, οι συστάσεις i, xi, xiii, xiv και xvi έχουν εφαρμοστεί εν μέρει και η σύσταση xii δεν έχει εφαρμοστεί.

Όσον αφορά τα μέλη του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι από τις 3 Οκτωβρίου 2022 δεν έχουν εισαχθεί τροπολογίες της τελευταίας στιγμής στα νομοσχέδια, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον ανεπαρκή χρόνο που δίνεται για δημόσια διαβούλευση. Ο συνδυασμός ρόλων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία του Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών και για την παροχή εμπιστευτικών συμβουλών σε αυτούς, μένει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Όσον αφορά τους δικαστές και τους εισαγγελείς, χαιρετίζεται το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών διαδικασιών έχει προχωρήσει και αναμένεται ότι αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Η υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς και η σύσταση Συμβουλίου Δεοντολογίας για την παροχή συμβουλών συνιστούν επίσης θετικές εξελίξεις.

Η Υπηρεσία Δικαστικής Στατιστικής τέθηκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων σε τακτική βάση. Έχει αναπτυχθεί ένα υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα εντός της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός υποχρεωτικού μαθήματος δικαστικής δεοντολογίας.

Είναι ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η προαγωγή των δικαστών και των εισαγγελέων παραμένει ευθύνη της κυβέρνησης, χωρίς καμία ανάμειξη των ομότιμων στη διαδικασία, και ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη ο τρόπος άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά δικαστών και εισαγγελέων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη ως προς αυτό.

Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου των δικαστών και των εισαγγελέων με διευθυντικά καθήκοντα στην αντιμετώπιση της διαχείρισης του φόρτου υποθέσεων.

Η υιοθέτηση αυτής της Δεύτερης Προσθήκης στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης τερματίζει τη διαδικασία συμμόρφωσης του Τέταρτου Κύκλου για την Ελλάδα. Οι Ελληνικές αρχές ενδέχεται ωστόσο, να επιθυμούν να ενημερώσουν την GRECO για περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων i, xi, xii, xiii, xiv και xvi».

Δείτε την έκθεση αναλυτικά εδώ: