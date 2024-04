Μέγκαν Μαρκλ: Διάβασε παραμύθια σε μικρούς ασθενείς του Νοσοκομείου Παίδων του Λος Άντζελες

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η Μέγκαν Μαρκλ, πραγματοποίησε μία συνεδρία ανάγνωσης του προγράμματος «Literally Healing» κ

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μία γλυκιά έκπληξη στους μικρούς ασθενείς του Νοσοκομείου Παίδων στο Λος 'Αντζελες (CHLA) για την στήριξη της ετήσιας εκστρατείας «Make March Matter».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, πραγματοποίησε μία συνεδρία ανάγνωσης του προγράμματος «Literally Healing» και διάβασε τρία από τα αγαπημένα της παιδικά βιβλία, το «Rosie the Riveter», το «Pete the Cat» και το «I Saw a Cat», στους μικρούς ασθενείς.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ήρθαν στην δημοσιότητα φαίνεται να συμμετέχει παράλληλα και σε δραστηριότητες STEAM που συνδέονται με κάθε βιβλίο και οι οποίες επιτρέπουν στους ασθενείς να γνωρίσουν μεταξύ άλλων την αρίθμηση, τα χρώματα και την επίλυση προβλημάτων.

Μετά το τέλος της ανάγνωσης, η δούκισσα φορώντας για δεύτερη φορά ένα κομψό φλοράλ σύνολο Oscar de la Renta και χρυσά κοσμήματα πόζαρε για φωτογραφίες τις οποίες υπόγραφε προσωπικά για κάθε νεαρό ασθενή όπως αναφέρει το ΕΤ.

Το πρόγραμμα «Literally Healing» χαρίζει στις οικογένειες του CHLA περισσότερα από 65.000 βιβλία ετησίως και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την προώθηση της φιλαναγνωσίας καθώς και την υποστήριξη τους μέσω πρόσθετων θεραπευτικών λογοτεχνικών βοηθημάτων.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο του Λος 'Αντζελες, βρίσκεται 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι στο Moντεσίτο που μοιράζεται η Mέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά.