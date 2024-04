Ανάλυση Sky News: Με ψυχολογικές διαστάσεις η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ

Πόλεμος Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε 185 drones και 36 πυραύλους Κρουζ με τις περισσότερες βολές να γίνονται από ιρανικό έδαφος

«Aυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» χαρακτηρίζει το Sky News επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή με περίπου 200 drones και πυραύλους.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα drone αναχαιτίστηκαν και παρά το γεγονός ότι οι ανθρώπινες απώλειες είναι στο μηδέν - μόνο ένα κορίτσι 7 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα - το Sky News υποστηρίζει ότι οι Ισραηλινοί πλέον θα νιώθουν εξαιρετικά ευάλωτοι και η ισραηλινή κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να απαντήσει.



Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, το Ιράν εκτόξευσε 185 drones και 36 πυραύλους Κρουζ με τις περισσότερες εκτοξεύσεις να γίνονται από ιρανικό έδαφος αν και υπήρξαν ορισμένες από Ιράκ και Υεμένη ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε και 110 πυραύλους εδάφους-εδάφους.





Στον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε το Ιράν υπάρχει και μια βαθιά ψυχολογική οπτική, σύμφωνα με το Sky News, καθώς οι Ισραηλινοί σε όλη τη χώρα δεν κοιμήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς γνώριζαν ότι τα drones κατευθύνονταν στην πατρίδα τους.



Από την πλευρά του το Institute for the Study of War σε ανάλυσή του σημειώνει ότι το χτύπημα του Ιράν ομοιάζει με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.



«Τα ρωσικά χτυπήματα προσπάθησαν να ανακαλύψουν τον καλύτερο τρόπο για να "τρυπήσουν" τον δυτικό εναέριο χώρο και τα αεροπορικά αμυντικά συστήματα. Η Ρωσία έχει πειραματιστεί στην Ουκρανία με τον συνδυασμό χρήσης βαλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ μαζί με ιρανικά drone» αναφέρεται στην ανάλυση.



Όπως σημειώνεται, τέλος, το Ιράν έχει δοκιμάσει το προηγούμενο διάστημα τα αμυντικά συστήματα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μέσω των επιθέσεων των Χούτι με drone.