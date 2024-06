Tζένιφερ Λόπεζ: H αμήχανη στιγμή με τον Άφλεκ που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπέν Άφλεκ απέφυγαν να φιληθούν δημόσια, ενώ παρακολούθησαν μαζί έναν αγώνα μπάσκετ του γιου του ηθοποιού. Οι ταμπλόιντ όπως επίσης και εκατομμύρια θαυμαστές τους ανά τον κόσμο αναζητούν «σημάδια» για την τύχη του γάμου τους

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ απέφυγαν να φιληθούν, ενώ έδειχναν απογοητευμένοι, εν μέσω της αναταραχής του γάμου τους και της ακύρωσης της περιοδείας της ποπ σταρ. Το αμήχανο στιγμιότυπο έγινε viral καθώς οι ταμπλόιντ και οι θαυμαστές τους προσπάθούν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει τελικά με το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Η JLo και ο Μπεν Άφλεκ εθεάθησαν να ανταλλάσσουν ένα αμήχανο φιλί στον αέρα καθώς συναντήθηκαν ξανά στον αγώνα μπάσκετ του γιου του στο Λος Άντζελες την Κυριακή. Το αστέρι των Hustlers, 54 ετών και ο σκηνοθέτης του Argo, 51, έφτασαν χωριστά σε ένα τοπικό γήπεδο για να επευφημήσουν τον 12χρονο γιο του Άφλεκ, Σάμιουελ.

Το ζευγάρι χαιρέτησε ο ένας τον άλλον έξω, αλλά επέλεξαν να μην φιληθούν στα χείλη, με τον Μπεν να φαίνεται να την αγγίζει φιλικά στην πλάτη, προτού φθάσουν μαζί στην εκδήλωση. Στη συνέχεια, το δίδυμοε αγόρασε βιαστικά γρήγορο φαγητό στο Jack in the Box drive thru, εν μέσω συνεχιζόμενων φημών για συζυγικά δεινά.

Η ποπ σταρ ακύρωσε την περιοδεία της στις ΗΠΑ «για να είναι με τα παιδιά της και την οικογένειά της» αφού το άλμπουμ της απέτυχε και η ταινία του Netflix Atlas απιδοκιμάστηκε από τους κριτικούς. Στην εκδήλωση ήταν επίσης η μαμά του Άφλεκ, Κρίστοφερ Αν καθώς και η πρώην σύζυγός του Τζένιφερ Γκάρνερ, 52 ετών. Η μαμά Άφλεκ αργότερα αποχώρησε από το αθλητικό γεγονός με την πρώην νύφη της. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε να βοηθά την πρώην πεθερά της να μπει στο αυτοκίνητό της.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η JLo εθεάθη σε μια αγορά βιολογικών με την 15χρονη κόρη της Εμ κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί έφτασε στην εκδήλωση χωριστά από τον Άφλεκ. Η Τζένιφερ απέκτησε την Eμ- και τον δίδυμο αδερφό της Maximilian David Muñiz κατά τη διάρκεια του επταετούς γάμου της με τον τέσσερις φορές βραβευμένο με Grammy Mαρκ Άντονι, ο οποίος έληξε το 2011.

Παντρεύτηκαν το 2004 μετά τον πρώτο σοκαριστικό χωρισμό της Λόπεζ με τον Άφλεκ την ίδια χρονιά. Ο Άντονι και η Λόπεζ χώρισαν το 2011 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2014. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη οικογενειακές εξόδους για τον Άφλεκ. Ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του εθεάθησαν μαζί το Σάββατο, καθώς παρακολούθησαν έναν ακόμη από τους αγώνες του γιου τους.

Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε φορώντας τη βέρα του, παρά τις συνεχιζόμενες φήμες διαζυγίου. Εν τω μεταξύ, ο Μπεν και η Λόπεζ βρέθηκαν στην τελετή αποφοίτησης της κόρης του Βάιολετ νωρίτερα την Πέμπτη. Μαζί τους ήταν τα δίδυμα της Λόπεζ, καθώς και τα άλλα παιδιά του ηθοποιού. Ενώ έκαναν βόλτα σε ένα γεμάτο πάρκινγκ, ο Μπεν και η Τζένιφερ εθεάθησαν χέρι χέρι πριν φύγουν με χωριστά αυτοκίνητα για να επιστρέψουν στις δικές τους κατοικίες. Προηγουμένως, είχαν επίσης εντοπιστεί μαζί καθώς έκαναν την εμφάνισή τους σε μια ειδική εκδήλωση αποφοίτησης της Βάιολετ

Το ζευγάρι - που παντρεύτηκε το 2022 - αυτή τη στιγμή «ζει χωριστά». Ο Affleck μένει σε ένα σπίτι με μηνιαίο ενοίκιο ύψους 100.000 δολαρίων στο Μπρέντγουντ με τη Λόπεζ να μένει στην έπαυλή τουςτων 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι το σπίτι στο Μπρέντγουντ απέχει μόλις δύο τετράγωνα από τη μητέρα των παιδιών του, η οποία φέρεται να προσπαθεί απεγνωσμένα να βοηθήσει τον Μπεν να σώσει τον γάμο του με τη Λόπεζ. Παρά τα συζυγικά τους δεινά, μια πηγή είπε στο People την Παρασκευή ότι ο Μπεν και η Τζένιφερ «ακόμη βάζουν τα παιδιά τους πάνω απο όλα », προσθέτοντας ότι οι δυο τους «ήταν πάντα πολύ προσανατολισμένοι στην οικογένεια».