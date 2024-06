Η διαστημική συνεργασία Ινδίας-ΗΠΑ οδηγεί σε νέες καινοτομίες

Η Ινδία και οι ΗΠΑ έχουν σφυρηλατήσει μια ισχυρή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος

«Συγχαρητήρια θερμά στον λαό της Ινδίας για τη σεληνιακή νίκη του Chandrayaan 3». Στην ιστορική σεληνιακή προσγείωση της dia αντιμετωπίστηκε μια μοναδική και πολιτιστικά ηχηρή χειρονομία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους μακροχρόνιους εταίρους της Ινδίας στις διαστημικές συνεργασίες, συνεχάρη το Ινδικό Διάστημα Οργανισμό Ερευνών (ISRO) στα Χίντι.

«India ke logon ko , Chandrayaan 3 ke Vikram ke lander ka Chaand ki satah par kamyabi se utar ne par dil se badhai » έρεαν οι λέξεις σε αγνό Χίντι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα όταν μεταφράζεται είναι συγχαρητήριο στον λαό της Ινδίας, καθώς η σεληνιακή αποστολή Vikram Lander της Chandrayaan 3 άγγιξε με επιτυχία την επιφάνεια του Νότιου Πόλου της Σελήνης.

Η Ινδία και οι ΗΠΑ έχουν σφυρηλατήσει μια ισχυρή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος με τις κυβερνήσεις και των δύο εθνών να συμφωνούν να συνεργαστούν πιο στενά στις διαστημικές πτήσεις, ενώ το Νέο Δελχί και η Ουάσιγκτον έχουν περάσει από τον φόβο σε στενή συνεργασία για την ανάπτυξη του διαστημικού προγράμματος της Ινδίας.

Πρόσφατα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία, Eric Garcetti, κατά την εναρκτήρια ομιλία στο «Commercial Space Conference US-India: Unlocking Opportunities for US Industry and Indian Space Startups », σημείωσε ότι το πρόγραμμα ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ και η Ινδία είναι προχωρώντας προς την επέκταση της διαστημικής συνεργασίας στη στρατόσφαιρα.

Η Διάσκεψη Εμπορικής Διαστημικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Bengaluru ήταν μια συγκέντρωση της διαστημικής βιομηχανίας που επικεντρώθηκε στην κοινή εξερεύνηση του διαστήματος, την εκτόξευση δορυφόρων και την εκπαίδευση αστροναυτών.

Αυτή την εβδομάδα, ο Eric Garcetti επισκέφθηκε τη Bengaluru, το επίκεντρο της διαστημικής έρευνας της Ινδίας, για να συναντηθεί με ηγέτες και επιχειρηματίες του διαστημικού τομέα για να αναδείξει τις ισχυρές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Νέου Δελχί που θα μεταμορφώσουν τον επόμενο αιώνα, από τον βυθό της θάλασσας στα αστέρια.

Εξάλλου, ο Πρέσβης των ΗΠΑ, μαζί με τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ, Κρις Χότζες, είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο του ISRO S Somanath και συζήτησαν τη διαστημική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ραντάρ Synthetic Aperture NASA-ISRO ή NISAR, της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας στον πολιτικό χώρο.

Ο Garcetti ανακοίνωσε την επικείμενη εκτόξευση του δορυφόρου NISAR από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan της ISRO για την παρακολούθηση των πόρων της Γης.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ είπε ότι η NASA θα παράσχει σύντομα προηγμένη εκπαίδευση σε Ινδούς αστροναύτες για μια κοινή αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσθέτοντας ότι η αποστολή μπορεί να γίνει φέτος ή λίγο αργότερα.

Ο πρέσβης τόνισε επίσης τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας στην εξερεύνηση του διαστήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα.

Σύμφωνα με δήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ, η εναρκτήρια επίσκεψη του Πρέσβη Garcetti στη Bengaluru υπογράμμισε την κοινή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και την καινοτομία για την κοινωνική πρόοδο, θέτοντας τα θεμέλια για ενισχυμένη συνεργασία και στρατηγικές συνεργασίες στην εμπορική εξερεύνηση του διαστήματος.

Ο Atul Keshap , πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένων Πολιτειών-Ινδίας (USIBC) περιέγραψε τη συνεργασία ως ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική συνεργασία ΗΠΑ-Ινδίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του USIBC Alexander Slater τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών στην προώθηση της καινοτομίας.

Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια μακρά και επιτυχημένη σύνδεση ήδη από τη γέννηση της Ινδικής Εθνικής Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας (INCOSPAR) το 1962, και οι μηχανικοί και οι επιστήμονες της INCOSPAR (τώρα ISRO) εκπαιδεύτηκαν στο Goddard Spaceflight Center της NASA και στο νησί Wallops. εγκατάσταση για εκτόξευση πυραύλων κατά τη διάρκεια του 1963. Το 1963, η Ινδία εκτόξευσε για πρώτη φορά έναν αμερικανικό πύραυλο (που μερικές φορές αποκαλείται «ερευνητικός πύραυλος») από την Thumba στο Thiruvananthapuram της Κεράλα για να μελετήσει την ατμόσφαιρα πάνω από τον μαγνητικό ισημερινό της Γης.



Τα επόμενα 12 χρόνια, η Ινδία έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ και άλλα έθνη για την κατασκευή και εκτόξευση περισσότερων από 350 ηχητικών ρουκετών από την τοποθεσία εκτόξευσης Thumba , η οποία έχει γίνει μια σημαντική τοποθεσία για μετεωρολογική και ατμοσφαιρική έρευνα, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων μας. Η αλληλεπίδραση της Γης – πληροφορίες που είναι όλο και πιο σημαντικές ενόψει της κλιματικής αλλαγής.

Επτά χρόνια αργότερα, το 1969, το INCOSPAR μετατράπηκε σε ISRO και τη δεκαετία του 1970, η ISRO και η NASA διεξήγαγαν το Δορυφορικό Πείραμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (SITE), το οποίο χρησιμοποίησε τον πρώτο δορυφόρο απευθείας μετάδοσης της NASA για να μεταδώσει τηλεοπτικά προγράμματα σε περισσότερα από 2.400 χωριά σε όλη την Ινδία.

Το πρόγραμμα SITE οδήγησε αργότερα Ινδούς επιστήμονες και μηχανικούς του διαστήματος να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τον δικό τους υπερσύγχρονο δορυφόρο επικοινωνιών πολλαπλών χρήσεων τη δεκαετία του 1980 - τον Ινδικό Εθνικό Δορυφόρο (INSAT), που είναι τώρα το μεγαλύτερο εγχώριο σύστημα επικοινωνίας στην Ασία-Ειρηνικό Περιοχή με εννέα επιχειρησιακούς δορυφόρους σε τροχιά.

Σύμφωνα με τα αρχεία, οι τέσσερις πρώτοι δορυφόροι INSAT αναπτύχθηκαν από τη βιομηχανία των ΗΠΑ και τρεις από αυτούς τέθηκαν σε τροχιά από οχήματα εκτόξευσης των ΗΠΑ.

Αυτή η πρώιμη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή εταιρική σχέση που χαρακτηρίζεται από επιστημονικές ανταλλαγές και κοινά έργα. Η πρώτη αποστολή της Ινδίας στο φεγγάρι, Chandrayaan-1, εκτοξεύτηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2008 και το διαστημόπλοιο μετέφερε πολλά επιστημονικά όργανα που κατασκευάστηκαν από διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων δύο από τη NASA.



Το Jet Propulsion Laboratory της NASA παρείχε υποστήριξη πλοήγησης και επικοινωνίας στην αποστολή Mars Orbiter Mission (MOM) της ISRO, δείχνοντας για άλλη μια φορά πώς αυτά τα δύο έθνη μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε περίπλοκες προκλήσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, για πρώτη φορά η Ινδία εκτόξευσε πύραυλο που μετέφερε δορυφόρο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και η Ινδία έχουν επίσης μια βαθιά, συνεργατική σχέση στα καιρικά συστήματα και εφαρμογές, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αυτών των δύο χωρών διατηρούν μια μακροχρόνια συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων.



Σύμφωνα με αναφορές, η Ινδία συνεχίζει να βελτιώνει ένα μοντέλο πρόγνωσης καιρού που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ το έθνος της Νότιας Ασίας παρέχει επίσης δεδομένα, τεχνική βοήθεια και οικονομική υποστήριξη στο γραφείο μουσώνων στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η συνεργασία Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον διαστημικό τομέα έχει υποστεί διάφορα σκαμπανεβάσματα, με σημαντικές συνέπειες για την Ινδία.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις δικαιολογούν στενότερους διαστημικούς δεσμούς μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ. Ωφελεί πολύ την Ινδία, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι ΗΠΑ αποκτούν έναν εξισορροπητή στην Κίνα με τη μορφή μιας ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομικής και διαστημικής δύναμης.

Πρόσφατα, ανώτεροι αμυντικοί αξιωματούχοι από την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για τον δεύτερο ετήσιο Διάλογο Προηγμένων Τομέων Άμυνας ΗΠΑ-Ινδίας (AD3) για να συζητήσουν την ενίσχυση της διαστημικής συνεργασίας και την πιθανή συνεργασία με τη βιομηχανία των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές.

Στο διάλογο, εκπρόσωποι και από τα δύο έθνη συμφώνησαν να προωθήσουν το AD3 μέσω τακτικών συζητήσεων ομάδων εργασίας και συνεργάστηκαν με διάφορες αμυντικές οντότητες των ΗΠΑ.