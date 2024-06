Το Φεγγάρι χάνεται - Απομακρύνεται από τη Γη κατά 3,82 cm τον χρόνο

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως πριν από 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια μία ημέρα είχε διάρκεια μόλις 18 ωρών

Αν οι μέρες σας φαίνονται μεγαλύτερες, δεν έχετε άδικο! Όντως συμβαίνει...

Σύμφωνα με νέα έρευνα υπεύθυνη γι' αυτό είναι η Σελήνη, η οποία απομακρύνεται σταδιακά από τη Γη και ίσως φέρει αναταραχές στον χρόνο.

Η Σελήνη, έχει ηλικία 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και βρίσκεται 385.000 χλμ μακριά από τον πλανήτη μας. Ωστόσο όπως εξηγεί το space.com, επικαλούμενο έρευνα στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», λόγω των παλιρροϊκών δυνάμεων μεταξύ των δύο πλανητών, ο φυσικός δορυφόρος μας, αν και με αργό ρυθμό, απομακρύνεται από τη Γη κατά περίπου 3,82 εκατοστά τον χρόνο, προκαλώντας πιο αργή περιστροφή της γύρω από τον άξονά της.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως πριν από 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια μία ημέρα είχε διάρκεια μόλις 18 ωρών.