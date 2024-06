Νεκρή 26χρονη ράπερ - Σοκ στην παγκόσμια μουσική

Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές ημέρες

H ράπερ Enchanting πέθανε σε ηλικία 26 ετών.

Την Τρίτη, η αδερφή της, Kay Jay, μίλησε για την αδερφή της στα social media της.

Στο X, η Kay Jay μοιράστηκε μια συναισθηματική ανάρτηση αφιερωμένη στην Enchanting, πραγματικό όνομα Channing Nicole Larry.

«Σ’ αγαπώ κορίτσι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο Instagram, ένας συνάδελφος ράπερ ονόματι CJ Kasino μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την Enchanting και φαινόταν να έχει επιβεβαιώσει την είδηση ​​του θανάτου της.

«Τράβηξαν το βύσμα. Bro This S**t So F**Red Up I Just Knew You was Finna Pull Threw. Έφυγες για πάντα Be Stop6 Princess & Kasino First Lady», ανέφερε το μήνυμά του.

Η Enchanting μπήκε στη μουσική βιομηχανία το 2016 όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της mixtape Love & Drugs.

Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε το άλμπουμ της No Luv το οποίο περιλάμβανε συνεργασίες με τον Gucci Mane και άλλους ράπερ, συμπεριλαμβανομένων των Coi Leray και KenTheMan.

Έχει πάνω από 124.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify με το τραγούδι της No Luv να έχει πάνω από 6 εκατομμύρια ροές.