Ταμάγιο Πέρι: Καρχαρίας κατασπάραξε τον ηθοποιό στη Χαβάη

Ο ναυαγοσώστης και εκπαιδευτής σερφ, ο οποίος έπαιξε το ρόλο ενός πειρατή στην ταινία «Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides» και εμφανίστηκε επίσης στο «Charlie's Angels: Full Throttle» και «Blue Crush» πέθανε το απόγευμα της Κυριακής ενώ έκανε σερφ στα ανοιχτά του Οάχου στη Χαβάη.

Ο Ταμάγιο Πέρι, 49 ετών, ο οποίος έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε άλλες γνωστές ταινίες δέχτηκε επίθεση κοντά στο νησί Goat το απόγευμα της Κυριακής, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού. Το περιστατικό αναφέρθηκε από έναν τηλεφωνητή που είπε ότι είχαν δει έναν άνδρα να υποφέρει από δαγκώματα καρχαρία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο στην παραλία Malaekahana λίγο πριν τη 13:00 τοπική ώρα. Οι διασώστες μετέφεραν το Πέρι - έναν ναυαγοσώστη και εκπαιδευτή σερφ στον τομέα της ασφάλειας των ωκεανών - στην ακτή με τζετ σκι όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του είπε η Σέιν Ένραιτ, του Τμήματος Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Χονολουλού.

Ο Πέρι, ο οποίος εργαζόταν ως ναυαγοσώστης στη Βόρεια Ακτή, ξεκίνησε την καριέρα του στο τμήμα Ασφάλειας των Ωκεανών τον Ιούλιο του 2016, είπε η Ένραιτ

Το προσωπικό της Ocean Safety δημοσίευσε προειδοποιήσεις για καρχαρίες στην περιοχή μετά την επίθεση. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ωκεανών της Χονολουλού, Κερτ Λάγκερ, είπε ότι ο Πέρι ήταν «ένας ναυαγοσώστης που αγαπούσαν όλοι». «Είναι πολύ γνωστός στο North Shore. Είναι επαγγελματίας σέρφερ γνωστός παγκοσμίως» είπε

«Η προσωπικότητά του ήταν μεταδοτική και όσο τον αγαπούσε ο κόσμος, αγαπούσε περισσότερο τους άλλους».Ο Ταμάγιο ήταν ένας θρυλικός άνθρωπος των θαλασσών και πολύ σεβαστός», είπε ο δήμαρχος της Χονολουλού Ρικ Μπλαντζιάρντι, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «τραγική απώλεια».