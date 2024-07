Προεκλογική «παρέμβαση» Banksy: Έφτιαξε βάρκα με ομοιώματα μεταναστών - Θύελλα αντιδράσεων

Η εικαστική εγκατάσταση του Banksy προκάλεσε κριτική από τους υπουργούς της κυβέρνησης, καθώς ο Ρίσι Σούνακ μετέτρεψε σε βασικη του προτεραιότητα «να σταματήσει τις βάρκες» μία από τις πέντε προτεραιότητές του.

Ο Banksy ανέλαβε την ευθύνη για ένα έργο τέχνης με σκάφος μεταναστών που εμφανίστηκε πάνω από τα πλήθη κατά τη διάρκεια ενός σετ στο Glastonbury. Η φουσκωτή βάρκα ήταν γεμάτη με ομοιώματα σχεδιασμένα να μοιάζουν με μετανάστες που προσπαθούν να διασχίσουν τη Μάγχη. Ανυψώθηκε πάνω από το πλήθος και πέρασε από τους θεατές του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της παράστασης των Idles στο Other Stage στο Worthy Farm το βράδυ της Παρασκευής.

Το σκάφος εμφανίστηκε ξανά στο σετ της ράπερ Little Simz καθώς εμφανιζόταν στη σκηνή το Σάββατο. Ο Banksy δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο από το σκάφος στη σελίδα του στο Instagram -επιβεβαιώνοντας ότι ήταν έργο του. Προέκυψε καθώς το συγκρότημα The Idles με έδρα το Μπρίστολ τραγούδησε τους στίχους: «My blood brother is an immigrant, a beautiful immigrant», σύμφωνα με τον The Guardian.

Η εικαστική εγκατάσταση προκάλεσε έντονες επικρίσεις. Σε ανάρτησή του στο X, (πρώην Twitter) ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι είπε: «Οι διελεύσεις μικρών σκαφών είναι θανατηφόρες και έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Θεατές του φεστιβάλ όμως που μεταμφιέζονται σε μετανάστες και πανηγυρίζουν τις ενέργειες λαθρεμπόρων, ενώ κάνουν πάρτι είναι απαίσιο. Όποιες και αν είναι οι πολιτικές σας απόψεις, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να αμελούμε»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν είπε στο Times Radio: «Στην πραγματικότητα με στεναχώρησε πραγματικά. Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει με τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά που σπρώχνονται σε αυτές τις λέμβους - οι εγκληματικές συμμορίες τις γεμίζουν μόνο κατά το ήμισυ με βενζίνη, έτσι τελειώνουν στη μέση της Μάγχης και αρχίζουν να βυθίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για να αστειεύόμαστε στο Glastonbury».