Bρέθηκαν 200 αγνοούμενα παιδιά μετά από μεγάλη επιχείρηση στις ΗΠΑ

Σε μία συντονισμένη επιχείρηση στρατού, ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών υπηρεσιών εθνικής εμβέλειας που διήρκησε 6 εβδομάδες στις ΗΠΑ, βρέθηκαν 200 αγνοούμενα παιδιά.

Αυτή είναι η δεύτερη απόδοση αυτής της συντονισμένης προσπάθειας, και έτσι ονομάστηκε Operation We Will Find You 2 (WWFY2). Από τις 20 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου επικεντρώθηκε σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλές ομάδες εξαφανισμένων παιδιών.

Το WWFY2 είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 123 παιδιών από επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές οι αποκαλούμενες επικίνδυνες καταστάσεις περιελάμβαναν εμπορία ανθρώπων, αιχμαλωσία από οικογενειακές σχέσεις ή καταστάσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, άλλες ακούσια και άλλες βίαια.

Επιπλέον 77 αγνοούμενα παιδιά εντοπίστηκαν και βρέθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Μερικές από τις πιο τρομακτικές περιπτώσεις περιλάμβαναν απαγωγή στο Μίσιγκαν, εμπορία ανθρώπων στο Μαϊάμι-Ντέιντ, σεξουαλική εμπορία στην Αριζόνα, οικογενειακή απαγωγή στο Όρεγκον και πιθανή βρεφοκτονία στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο νόμος Justice for Victims of Trafficking Act του 2015 ενίσχυσε την ευθύνη του USMS για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών, καταργώντας την ανάγκη ύπαρξης δράστη που να συνδέεται με την υπόθεση.