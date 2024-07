Βέβηλο έκτρωμα: Ο Χριστός με τον Σταυρό με πρόσωπο επικαλυμμένο από χαρακτήρες κόμικ

Σάλος δημιουργήθηκε με έργο τέχνης που παρουσίαζε τον Χριστό να μεταφέρει τον Σταυρό του μαρτυρίου και το πρόσωπό του να είναι επικαλυμμένο με χαρακτήρες Looney Tunes.

Το βέβηλο έκτρωμα απομακρύνθηκε από γκαλερί στην περιοχή του Σίδνεϊ μετά από σφοδρές αντιδράσεις, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, Χριστιανοί ξεσπάθωσαν μετά το φρικώδες δημιούργημα και μια μεγάλη διαδικτυακή διαμαρτυρία υποστήριξε ότι το έργο κοροϊδεύει τη χριστιανική θρησκεία. Ως συνέπεια ο δήμαρχος του Λίβερπουλ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Νεντ Μανούν, ζήτησε την απομάκρυνσή του.

Το έργο του... καλλιτέχνη του Σίδνεϊ, ονόματι Philjames, με θέμα Jesus Speaks to the Daughters of Jerusalem, αφαιρέθηκε από την έκθεση Blake Art Prize στο Casula Powerhouse Arts Centre μετά από σφοδρή κριτική που ασκήθηκε στον καλλιτέχνη και στην γκαλερί την Παρασκευή, μόλις δύο ημέρες πριν από τη λήξη της έκθεσης διάρκειας οκτώ εβδομάδων.

Αμετανόητος ο...καλλιτέχνης

Ο Philjames δήλωσε ότι έλαβε περίπου 200 μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ η γκαλερί δέχθηκε πάνω από 60 τηλεφωνήματα από διαδηλωτές μόνο την Παρασκευή.

"Μου αρέσει να προκαλώ αντιδράσεις με τη δουλειά μου. Το επίπεδο του βιτριολισμού και ο όγκος του ήταν πραγματικά τρομακτικός", δήλωσε αμετανόητος ο 48χρονος.

"Κάνω τέτοιου είδους έργα εδώ και περίπου 15 χρόνια και έχω αναστατώσει έναν ή δύο ανθρώπους, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν χυδαίο και καθόλου χριστιανικό", πρόσθεσε.