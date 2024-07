Οι Simpsons έκαναν προφητεία πριν 30 για διάσημο συγκρότημα που βγήκε... αληθινή

Η σειρά κινουμένων σχεδίων Simpson έκανε μια πλάκα πριν από 30 χρόνια, οι θαυμαστές του συγκροτήματος το ζήτησαν επίμονα και η «πρόβλεψη» υλοποιήθηκε: το διάσημο συγκρότημα χιπ-χοπ της δεκαετίας του ’90 Cypress Hill θα δώσει απόψε μια συναυλία στο επιβλητικό Royal Albert Hall, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Είκοσι οκτώ χρόνια αφού μεταδόθηκε εκείνο το επεισόδιο, στο οποίο το αμερικανικό συγκρότημα συνεργαζόταν με τη βρετανική συμφωνική ορχήστρα, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και οι δυο τους θα βρεθούν επί σκηνής για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του καλτ άλμπουμ του 1993 Black Sunday.

Στο επεισόδιο Homerpalooza, που προβλήθηκε το 1996 στην αμερικανική τηλεόραση, τα μέλη του Cypress Hill συνειδητοποιούν ότι κατά λάθος, υπό την επήρεια κάνναβης, οργάνωσαν μια συναυλία με τους μουσικούς της συμφωνικής ορχήστρας του Λονδίνου. Επί χρόνια οι θαυμαστές του συγκροτήματος παρακαλούσαν τους ράπερ και τη λονδρέζικη ορχήστρα να συνεργαστούν και οι δυο πλευρές είχαν αναφερθεί κατ’ επανάληψη σε μια πιθανή σύμπραξη, συνήθως όμως με χιούμορ.

«Ας κάνουμε αυτή τη (συνεργασία με τη) συμφωνική του Λονδίνου», πρότεινε τελικά, στα σοβαρά, το συγκρότημα, με ανάρτησή του στο Twitter, πριν από πέντε χρόνια, τον Ιούλιο του 2019.

Το συγκρότημα, που εδρεύει στο Λος Άντζελες, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Οι μουσικοί της βρετανικής ορχήστρας θα αποδώσουν, με ιδιαίτερο τρόπο, κομμάτια όπως τα Insane in the Brain και I Wanna Get High.

«Το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη μετάδοση του επεισοδίου των Simpson», αποκάλυψε ο επικεφαλής του συγκροτήματος, ο B-Real, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το BBC. «Είναι επομένως μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς. Παίξαμε σε ιστορικές αίθουσες κατά τη διάρκεια της καριέρας μας… αλλά τίποτε δεν ήταν τόσο εμβληματικό όσο εδώ. Ευχαριστούμε τους Simpson γιατί χωρίς εκείνο το επεισόδιο σίγουρα δεν θα το κάναμε ποτέ!», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική σειρά προβλέπει (ή επηρεάζει) το μέλλον: Τον Μάρτιο του 2000, σε ένα επεισόδιο, εμφανιζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ, κάτι που έμελλε να γίνει πραγματικότητα 16 χρόνια αργότερα.

Εδώ και μερικούς μήνες, τα τραγούδια των Cypress Hill γνωρίζουν νέα άνθιση μεταξύ της νεολαίας, χάρη σε βίντεο στο TikTok που τα χρησιμοποιούν ως μουσική υπόκρουση και έχουν εκατομμύρια θεάσεις μεταξύ των χρηστών.

Πηγή: ΑΠΕ