Το γεγονός της χρονιάς στην Ινδία: Παραλύει η Βομβάη για τον γάμο του γιου του πλουσιότερου Ασιάτη

Θα παραλύσει η Βομβάη σε λίγες ημέρες, για τον γάμο του γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Mukesh Ambani. Οι εορτασμοί θα είναι τετραήμεροι και το «παρών» θα δώσουν διασημότητες πολιτικοί και η παγκόσμια επιχειρηματική ελίτ.

Ο γάμος του μικρότερου γιου του δισεκατομμυριούχου Ινδού, του 29χρονου Αναντ Αμπάνι και της συντρόφου του Ραντίκα Μερτσαντ, επίσης 29 ετών είναι το αποκορυφωμα των χλιδάτων εορτασμών που λαμβάνουν χώρα καθόλη τη διάρκεια του έτους και μάλιστα η αστυνομία τον έχει κηρύξει ως δημόσια εκδήλωση, λόγω της παρουσίας Ινδών VIPs και του διεθνούς jet set.

To γεγονός ωστόσο έχει ενισχύσει την οργή των ντόπιων, καθώς οι δρόμοι κοντά στον χώρο, το πολυτελές Jio World Convention Centre, ιδιοκτησίας του ομίλου Ambani's Reliance στη Βομβάη θα είναι ανοιχτοί μόνο για τα οχήματα των καλεσμένων από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα από τις 12 έως τις 15 Ιουλίου.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Βομβάη είναι διάσημη για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου, κατά την περίοδο των μουσώνων.

Η κυκλοφορία έχει ήδη μειωθεί αρκετά γύρω από την περιοχή και γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης, που κοσμείται με φώτα και κόκκινα λουλούδια. Κατιφέδες και έντονα κίτρινα φώτα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διακοσμήσουν τα δέντρα έξω από την έπαυλη των 27 ορόφων του Αμπάνι. Και ενώ οι διοργανωτές φαίνεται να μην είναι τόσο ικανοποιημένοι με το ποιοι θα παρευρεθούν, αναμένεται να είναι το γεγονός της χρονιάς.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα ο Τζάστιν Μπίμπερ έδωσε μία ιδιωτική συναυλία για εκατοντάδες καλεσμένους, ενώ ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με τη νύφη και τον γαμπρό που φορούσαν παραδοσιακές ινδικές ενδυμασίες υψηλής ραπτικής.

Τα... γλέντια έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς πάντως, αφού τον περασμένο Μάρτιο η Ριάνα τραγούδησε σε τρεις ξεχωριστές προγαμήλιες εκδηλώσεις στο δυτικό Γκουτζαράτ, με 1.200 καλεσμένους μεταξύ τον οποίων ήταν και ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Τον Μάιο οι Αμπάνι διοργάνωσαν μία πολυτελή ευρωπαϊκή κρουαζιέρα με 800 καλεσμένους συμπεριλαμβανομένων σταρ του Μπόλιγουντ και του κρίκετ.

Ο γάμος που θα τελεστεί την Παρασκευή θα περιλαμβάνει παραδοσιακά ινδουιστικά τελετουργικά, ενώ η δεξίωση θα είναι διήμερη. Μάλιστα τη Δευτέρα θα γίνει μία «ειδική» δεξίωση και για το οικιακό προσωπικό του Αμπάνι.